El ‘boom’ de las oficinas flexibles: Regus se expande y abre nuevo centro en el corazón de La Sabana

El mercado de oficinas en Costa Rica atraviesa una transformación impulsada por la consolidación de modelos de trabajo híbrido. Esta nueva dinámica incrementa la demanda de espacios de trabajo flexibles que permitan a las empresas, tanto locales como multinacionales, operar con agilidad y sin los compromisos a largo plazo de un alquiler tradicional.

En respuesta a esta tendencia, los desarrolladores inmobiliarios apuestan cada vez más por proyectos de uso mixto, ecosistemas urbanos que integran oficinas, residencias, comercio y áreas de esparcimiento en un mismo lugar, redefiniendo el concepto de ciudad.

El nuevo centro de Regus en Núcleo Sabana ofrecerá oficinas privadas y espacios de trabajo compartido, como parte de la estrategia de expansión de la firma en el país. (Cortesía/Regus)

En el centro de esta evolución, la empresa de soluciones de espacios de trabajo Regus anunció la apertura de un nuevo centro de oficinas y coworking en San José, como parte de su estrategia de expansión en el país y la región.

Núcleo Sabana está hacia el norte del Parque Metropolitano, a un costado de la carretera General Cañas.

Una alianza estratégica en “Núcleo Sabana”

El nuevo centro de Regus se ubica en el proyecto Núcleo Sabana, un desarrollo de uso mixto de la firma RC Inmobiliaria.

“La incorporación de Regus a Núcleo Sabana no solo eleva la propuesta de valor del proyecto, sino que también demuestra cómo el país sigue siendo un punto clave para el crecimiento corporativo en América Latina”, señaló la directora Comercial de RC Inmobiliaria, Grettel Campos.

El director General de RC Inmobiliaria, Fuad Farach, explicó que esta alianza consolida la visión del proyecto de “crear ciudad”. “En específico para Núcleo Sabana es concretar el círculo de comunidad circular, en un mismo lugar tenemos oficinas, comercio, esparcimiento y vivienda”, dijo Farach.

El nuevo centro de Regus ofrecerá oficinas privadas, espacios de coworking, salas de reuniones y oficinas virtuales, fortaleciendo la oferta de servicios para la comunidad empresarial que opera en la zona.

“La apertura es parte de la estrategia de expansión de Regus en Centroamérica, con el objetivo de acercar a más profesionales y compañías a espacios que fomenten la productividad y colaboración”, mencionó por su parte el Country Manager de Regus para Centroamérica, Samir Amad.

Farach añadió que la flexibilidad que ofrece Regus es un componente clave para los clientes del desarrollo inmobiliario. “Esto le da la flexibilidad a nuestros clientes, a nuestros propietarios y a los inquilinos de tener un espacio agradable, profesional, donde poder llevar a cabo sus negocios y poder tener su empresa”, indicó.