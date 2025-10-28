Negocios

El crepúsculo del sedán en Costa Rica: la silenciosa caída de un ícono automotriz en favor de los SUV

Los sedanes, alguna vez dominantes, ceden su reinado. La versatilidad y el precio de los SUV los convierten en el nuevo vehículo familiar en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

El sedán, un automóvil altamente popular décadas pasadas en Costa Rica, resistió la llegada de nuevas tecnologías y se adaptó a las necesidades actuales con éxito durante muchos años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
SUVSedánvehículos costa ricaagencias de automóvilescomprar un carrocarreterasEspecial Autos 2025
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.