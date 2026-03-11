Negocios

El diario “La Teja” renueva su identidad

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El diario La Teja, tras casi dos décadas de existencia como uno de los medios de referencia de Costa Rica, anunció una transformación integral en su identidad visual y editorial.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Grupo NaciónLa Teja
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.