El diario “La Teja” renueva su identidad

El diario La Teja, tras casi dos décadas de existencia como uno de los medios de referencia de Costa Rica, anunció una transformación integral en su identidad visual y editorial.

Este cambio busca reflejar la evolución del medio y fortalecer su vínculo con los sectores que impulsan la economía nacional, según se explicó en un comunicado de prensa.

La Teja pertenece a Grupo Nación, mismo grupo de medios al cual pertenece El Financiero.

De lo popular a lo esencial

La renovación de La Teja marca un hito en su trayectoria de 20 años. Según informó Felipe Arrieta, director del medio, la marca ha evolucionado de estar dirigida a un segmento estrictamente popular para convertirse en el referente de la clase media amplia y esforzada.

Con esta renovación, La Teja busca consolidarse como una herramienta indispensable para el ciudadano que busca entender su entorno de manera directa, impulsando el desarrollo de la sociedad costarricense a través de una comunicación honesta y propositiva. (La Nación/La Nación S.A.)

Este nuevo enfoque se centra en el costarricense que “madruga y trabaja con esmero”, buscando conectar con la esencia de la fuerza laboral que sostiene al país. La nueva imagen del diario se fundamenta en tres pilares esenciales: optimismo, confianza y carácter.

A pesar de la actualización estética, la dirección editorial asegura que el compromiso con la información clara y veraz se mantiene intacto. El objetivo es traducir la actualidad a un formato accesible, manteniendo la cercanía y la honestidad que han caracterizado al medio.

“Decimos las cosas como son: con un lenguaje cotidiano, pero abordando los temas serios con absoluta sencillez y rigor. Nuestro compromiso es brindar información clara y veraz a las personas que mueven el país día tras día”, destacó Arrieta.

La transformación no solo responde a una necesidad estética, sino a una visión estratégica de acompañar el crecimiento de sus lectores y socios comerciales.

