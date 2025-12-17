‘El Financiero’ premia a dos de sus periodistas por su destacada labor en 2025

El Financiero premió a dos de sus redactores en reconocimiento a la excelencia de su labor durante este 2025. Se trata de Brandon Flores Brenes, con el galardón de Periodista del Año, y Tatiana Soto Morales, con una Mención Honorífica.

Ambos han destacado en un año lleno de coberturas especiales en sus respectivas áreas de interés.

Tatiana Soto y Brandon Flores fueron reconocidos por su trabajo en 'El Financiero' este 2025 (Jose Cordero/José Cordero)

Brandon se ha especializado en los temas de negocios, sección que encabeza y que en este año ha sido marcada por una agenda movida. El periodista lideró la cobertura de nuevas aperturas, la volatilidad turística y la venta de la mayoría del negocio de Fifco a Heineken.

“Su trabajo ha sido fundamental para elevar el estándar de la cobertura de Negocios en El Financiero. A través de la experimentación con distintos estilos periodísticos ha logrado entregar un producto de alta calidad, demostrando tenacidad frente a la presión del entorno. Su labor destaca no solo por la rigurosidad, sino por haber construido un activo invaluable en esta profesión: la confianza y el respeto de sus fuentes”, dijo Pablo Fonseca, director de El Financiero.

Brandon Flores trabaja en 'El Financiero' desde el 2023. (Jose Cordero/José Cordero)

Tatiana, por su parte, maneja las fuentes de comercio exterior y política. Durante este 2025 trabajó en una serie de reportajes que buscaron esclarecer los riesgos y oportunidades de Costa Rica en medio de la incertidumbre mundial ocasionada por las políticas proteccionistas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También asumió el liderazgo del Especial de Colegios 2026.

“Su trabajo ha sido fundamental para el logro de los objetivos anuales a través de coberturas estratégicas y ejecutadas con gran profesionalismo, como el Especial de Colegios que nuestros lectores esperan con gran interés. La mención destaca su responsabilidad, su gran capacidad de trabajo y el compromiso demostrado a lo largo del año para mantener la continuidad y calidad de nuestra oferta informativa”, agregó el director del medio.

Tatiana Soto inició sus labores en 'El Financiero' en 2021. (Jose Cordero/José Cordero)

El equipo de El Financiero le agradece profundamente a Brandon y a Tatiana por su destacado trabajo durante este 2025.