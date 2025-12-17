Negocios

‘El Financiero’ premia a dos de sus periodistas por su destacada labor en 2025

Los periodistas Brandon Flores y Tatiana Soto fueron reconocidos por su destacada labor en la cobertura periodística de El Financiero en este 2025.

Por Luis G. Cardoce Oconitrillo

El Financiero premió a dos de sus redactores en reconocimiento a la excelencia de su labor durante este 2025. Se trata de Brandon Flores Brenes, con el galardón de Periodista del Año, y Tatiana Soto Morales, con una Mención Honorífica.








Luis G. Cardoce Oconitrillo

Luis Guillermo Cardoce es un periodista y productor audiovisual graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Tiene experiencia en la cobertura de cine y políticas públicas y actualmente es redactor en El Financiero.

