Negocios

El imperio Panini: Cómo una imprenta de Italia factura $1.000 millones por Mundial

Analizamos el imperio financiero del Grupo Panini de cara al Mundial 2026. Conozca la estrategia de diversificación digital de la empresa italiana y cómo el torneo en Norteamérica proyecta ingresos récord para la industria de los coleccionables.

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Por Randall Corella Vargas

Abrir un sobre de papel, oler la tinta fresca, sentir la textura de las postales y voltearlas para descubrir el rostro de un nuevo futbolista. Para millones de aficionados alrededor del mundo, este ritual es el verdadero inicio de la Copa del Mundo.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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