El miedo al desgaste laboral frena la movilidad ejecutiva en Costa Rica pese a altos salarios

El dinero abre la puerta de la atracción, pero el miedo a perder la salud mental y la vida personal frena la movilidad ejecutiva. Las corporaciones con mejor reputación en el mercado costarricense se enfrentan a un desafío paradójico: sus elevados paquetes salariales ya no son suficientes para garantizar el reclutamiento del talento de la competencia.

El freno para “dar el salto”

Al analizar la percepción sobre las cinco empresas más atractivas del mercado según el reporte de Merco Talento 2026, los trabajadores destacan la retribución salarial, las posibilidades de desarrollo profesional y el atractivo del sector como sus principales fortalezas. En esa evaluación inicial de deseabilidad, la calidad de vida queda relegada a un distante quinto lugar.

Sin embargo, el panorama cambia de forma radical al momento de tomar la decisión real de cambiar de trabajo:

El obstáculo principal: Al evaluar las debilidades de esas compañías codiciadas, la percepción de una baja calidad de vida se posiciona como el freno número uno para que los profesionales acepten una oferta laboral.

Al evaluar las debilidades de esas compañías codiciadas, la percepción de una baja calidad de vida se posiciona como el freno número uno para que los profesionales acepten una oferta laboral. El mayor desajuste: La calidad de vida presenta la brecha negativa más amplia entre las expectativas y las debilidades percibidas en las empresas de la competencia, seguida por la sensibilidad social y medioambiental.

La calidad de vida presenta la brecha negativa más amplia entre las expectativas y las debilidades percibidas en las empresas de la competencia, seguida por la sensibilidad social y medioambiental. La trampa del desgaste: Los candidatos temen que el incremento salarial en una “súper empresa” venga acompañado de cargas de trabajo insostenibles o ambientes propensos al burnout.

El temor al desgaste laboral lleva a los ejecutivos a evaluar minuciosamente las ofertas de empresas con altos paquetes salariales. (PEERAWICH PHAISITSAWAN/Shutterstock)

Un factor de alta polarización interna

El impacto de la conciliación no solo limita la atracción de talento externo, sino que tensiona la retención dentro de la propia organización. En la evaluación de las empresas sobre su propio personal, la calidad de vida opera como un arma de doble filo: se ubica como la tercera fortaleza más mencionada por los empleados, pero simultáneamente se posiciona como la tercera debilidad más señalada, arrojando un saldo neto negativo de -4,81 puntos.

Para las gerencias de gestión humana, el mensaje es contundente: construir una marca empleadora competitiva exige respaldar la oferta salarial con esquemas de trabajo sostenibles. Sin una cultura real de equilibrio personal, el presupuesto de reclutamiento seguirá chocando contra el muro del desgaste laboral.

Nota metodológica

El estudio Merco Talento Costa Rica 2026 es una investigación que integra 20.174 encuestas procesadas mediante 11 fuentes de información, entre las cuales destacan 16.967 trabajadores, 705 estudiantes universitarios, 1.778 miembros de la población general y 155 directivos de Recursos Humanos. El análisis cruza valoraciones de satisfacción laboral (escala 0 a 10), identificación de fortalezas y debilidades corporativas, criterios de elección de empleo e indicadores objetivos de gestión del talento.