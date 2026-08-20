Negocios

El miedo al desgaste laboral frena la movilidad ejecutiva en Costa Rica pese a altos salarios

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Por Redacción EF

El dinero abre la puerta de la atracción, pero el miedo a perder la salud mental y la vida personal frena la movilidad ejecutiva. Las corporaciones con mejor reputación en el mercado costarricense se enfrentan a un desafío paradójico: sus elevados paquetes salariales ya no son suficientes para garantizar el reclutamiento del talento de la competencia.








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