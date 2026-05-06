Negocios

El “pecado capital” de pensar solo en el precio: Perfil del Consumidor 2026 revelará los factores que definen el consumo en Costa Rica

En un mercado más complejo y exigente, competir solo por precio resulta insuficiente. Los hallazgos de Perfil del Consumidor 2026 evidencian qué es lo que buscan los compradores costarricenses

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Por Andrea Mora Zamora

¿Cuántas veces se ha dado un “gustito” mientras sabe que, financieramente, quizá no era el mejor momento? ¿O qué lo ha motivado a ahorrar durante meses —incluso años— para adquirir un producto o servicio?








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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