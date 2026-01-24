Negocios

El precio y la calidad sacuden el futuro de los restaurantes en Estados Unidos

Un análisis de McKinsey & Company revela cómo la conciencia de costos, los cambios generacionales y las preferencias de canal están redibujando el panorama gastronómico estadounidense, con lecciones aplicables para operadores locales

Por Redacción EF

La industria de restaurantes en Estados Unidos enfrenta un punto de inflexión. Después de años de crecimiento sostenido, el sector está experimentando una desaceleración marcada por la inflación persistente y la incertidumbre económica, factores que están obligando a los comensales a reconsiderar el valor de cada visita a un restaurante, según un reciente análisis de McKinsey & Company.​








