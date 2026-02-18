Negocios

El “rival” invisible de los enamorados en Costa Rica. Así se comportó el mercado floral en San Valentín

¿Por qué se encarecieron las flores en San Valentín? Analizamos el impacto del tipo de cambio, la competencia con mercados internacionales y los factores climáticos que afectan al sector ornamental y de follajes.

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

Desde dos semanas antes de San Valentín, los baldes del tramo La Flor de América, en el Mercado Central de San José, estaban repletos de rosas rojas, girasoles, tulipanes y otras flores que los enamorados suelen obsequiar en esta fecha. Sin embargo, hasta la propia víspera del 14 de febrero, fueron pocos los que se decidieron a comprar un regalo floral para el Día del Amor y la Amistad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaSan Valentínmercado de flores
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.