Negocios

El transporte en Costa Rica: el “talón de Aquiles” de un país que busca ser más verde

Pese a una matriz eléctrica renovable y amplias áreas protegidas, el crecimiento de la flota, el rezago del transporte público y un marco regulatorio desfasado sostienen al transporte como el gran pendiente climático de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Mientras Costa Rica se proyecta al mundo como un país con una envidiable biodiversidad, recursos naturales y como refugio sin igual de especies de animales y plantas, su sistema de transporte es el punto negro en la hoja blanca. Hoy, con una flotilla vehicular que ya supera las tres millones de unidades, el país busca dar un respiro al ambiente tratando de moverse mediante energías limpias.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Transportecontaminación ambiental
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.