Eliminatoria es la mejor época para el consumo ligado al fúbol incluso si “La Sele” queda fuera de Catar 2022

-En este momento la Federación Costarricense de Fútbol suma 22 empresas patrocinadoras y 3 socios comerciales.

-Los socios comerciales son convenios de patrocinio con características distintas en cuanto a plazos o proyectos específicos. Estos surgieron a partir del año pasado, como respuesta a las condiciones de pandemia.

-Los patrocinadores premium son: Scotiabank, New Balance, Plycem, Dos Pinos y Grupo INS. Estos reciben beneficios adicionales, como aparecer en los banners durante conferencias de prensa.

-Todos los patrocinadores y socios comerciales establecen una relación con la Federación y se convierten en patrocinadores de todas las Selecciones Nacionales en sus diferentes divisiones (masculinas, femeninas, preolímpicas, Sub 20, Sub 17, Sub 15, fútsal y fútbol playa).

-Normalmente los contratos se firman por cuatro años, la excepción coyuntural es con los socios comerciales.

-Los contratos se firman para que incluyan al menos un ciclo mundialista, por lo cual no vencen justo antes de un Mundial. En meses pasados vencieron algunos contratos y la mayoría se renovaron, o bien se sustituyeron por otros dentro de la misma línea (por ejemplo con el ingreso de una nueva marca de balones, Penalty).

-No hay “listas de espera”: los patrocinadores vigentes siempre serán la primera opción para renovar en sus respectivas líneas. En cada categoría se otorga exclusividad.

-El mayor volumen de ingresos para la Federación lo representan los patrocinadores de banca (Scotiabank) e indumentaria deportiva (New Balance).