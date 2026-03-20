Ellos están detrás de Corporación Multi Inversiones (CMI), los dueños de Pollo Granjero en Costa Rica

Corporación Multi Inversiones (CMI) es uno de los conglomerados económicos más potentes de Centroamérica.

Este 19 de marzo de 2026, la Corporación Multi Inversiones (CMI) oficializó el cierre definitivo de Pollo Granjero en Costa Rica, marca que llegó a operar cerca de 100 puntos de venta directos desde su incursión en 2012.

Según comunicó la empresa a El Financiero, la salida responde a una evolución estratégica del modelo de negocio que busca optimizar su presencia en el mercado nacional.

De origen guatemalteco y carácter familiar, la “multilatina” CMI opera hoy en más de 15 países de América Latina y el Caribe, sosteniendo una fuerza laboral que supera los 40.000 colaboradores.

Fundada en 1920 por don Juan Bautista Gutiérrez en una pequeña tienda familiar en San Cristóbal Totonicapán, la corporación ha evolucionado a lo largo de un siglo hasta convertirse en un actor dominante en sectores que van desde la alimentación hasta la energía renovable.

Corporación Multi Inversiones (CMI) es uno de los conglomerados económicos más potentes de Centroamérica y dueños de Pollo Granjero. (Cortesía CMI)

Estructura de un imperio: alimentos y capital

La operación de CMI se divide estratégicamente en dos grandes brazos operativos que permiten su diversificación y resiliencia en los mercados regionales:

1. CMI Alimentos

Es la unidad principal y el motor agroindustrial del grupo. Se encarga de:

Molinería: Producción de harina de trigo y maíz, pastas y galletas.

Industria pecuaria: Producción masiva de pollo y cerdo, así como alimentos balanceados para animales.

Restaurantes: Maneja marcas icónicas de comida rápida. Mientras que Pollo Campero es su insignia internacional, en mercados como Costa Rica han destacado Pollo Granjero (modelo de propiedad directa) y Pollolandia (basado principalmente en franquicias).

2. CMI Capital

Esta división gestiona las inversiones diversificadas que complementan el ecosistema del grupo:

Energía: Proyectos de generación renovable.

Inmobiliario: Desarrollo de viviendas, centros comerciales y urbanizaciones.

Servicios financieros: Vinculados al apoyo de las operaciones de la misma corporación.

Presencia y transformaciones en Costa Rica

En territorio costarricense, CMI ha consolidado un ecosistema de marcas familiares para el consumidor, operando bajo el control de la familia Gutiérrez y con una sede regional que coordina las estrategias desde Guatemala.

El panorama de los restaurantes

Históricamente, la corporación ha mantenido una lucha estratégica por el mercado del pollo frito y asado:

Pollolandia: Con un crecimiento sostenido, para 2023 reportaba cerca de 160 puntos de venta, consolidándose a través del modelo de franquicia.

Pollo Granjero: Alcanzó a operar más de 100 locales. Sin embargo, en marzo de 2026, la corporación confirmó el cierre de esta marca en el país, marcando su salida del segmento de restaurantes corporativos directos, aunque manteniendo sus otras líneas de negocio.

La cadena avícola y marcas locales

CMI es el dueño de Pollo Rey, marca que fortaleció tras la adquisición de la empresa local Grupo AUG. Bajo esta sombrilla también se encuentran marcas como Pollo Tico Tico, Gally Foods, La Garita y Huevos Tico Tico. En 2023, el grupo anunció una inversión de 30 millones de dólares para modernizar su planta en Alajuela y asegurar el abastecimiento de sus productos procesados y frescos.

Propiedad y liderazgo familiar

A diferencia de otras grandes corporaciones, CMI no es una empresa pública que cotice en bolsa; se mantiene como una empresa privada de capital familiar. La toma de decisiones estratégicas se concentra en Guatemala, bajo un directorio profesional que ha sido liderado por figuras como Juan Luis Bosch Gutiérrez y Juan José Gutiérrez Mayorga.

Juan José Gutiérrez Mayorga, nacido en 1958, es nieto de Juan Bautista Gutiérrez, el comerciante que en 1920 fundó la pequeña tienda en Totonicapán que luego se transformó en CMI. Desde joven se integró al negocio y se consolidó como uno de los arquitectos de la actual CMI Alimentos, que concentra la mayor parte de la operación de alimentos del grupo.

Hoy preside como Presidente de CMI Alimentos, la unidad que maneja molinos, plantas avícolas y porcícolas, y las cadenas de comida rápida como Pollo Campero, Pollo Granjero y Pollolandia. Su trayectoria se ha construido sobre la cadena del pollo y la expansión geográfica: desde Guatemala ha impulsado la internacionalización de marcas como Pollo Campero hacia Estados Unidos, Europa y otros países de la región, convirtiéndola en una de las cadenas de comida rápida más reconocidas de Centroamérica.

Además de su rol en CMI, Gutiérrez Mayorga preside o participa en otras empresas del grupo, como La Estancia (que agrupa a Pronaca en Ecuador y Toledano en Panamá) y Del Real Foods, productora de alimentos hispanos refrigerados en Estados Unidos. También encabeza la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, el brazo filantrópico de CMI, con proyectos en educación y salud en varios países del istmo.

En el imaginario empresarial, su perfil se ha consolidado como el de un “CEO pensante”, acostumbrado a hablar de productividad, innovación y sostenibilidad, y ha sido reconocido en medios como Forbes y Newsweek por su manejo de la estrategia corporativa y la responsabilidad social.

Paralelamente a Gutiérrez Mayorga, Juan Luis Bosch Gutiérrez (nacido en 1952) ha sido el rostro de la otra gran pata de CMI: CMI Capital. También miembro de la tercera generación, Bosch Gutiérrez ha construido una trayectoria fuerte en banca y finanzas, que luego trasladó al diseño de la estructura de inversiones del grupo.

Durante más de 40 años estuvo ligado a Banco Industrial, uno de los bancos más grandes de Guatemala, donde llegó a ser director y referente en la política financiera del país. Además, fue cofundador de Meso‑America Investments, una firma de inversión institucional, y ha participado en organismos como la Cámara de Industria y el CACIF, desde donde ha influido en la agenda económica centroamericana.

En CMI, Bosch Gutiérrez fue Presidente de CMI Capital, la unidad que maneja energía renovable, inmobiliario y servicios financieros asociados al grupo. En 2024 dio un paso atrás en este rol operativo y pasó a convertirse en Chairman de la Junta Directiva corporativa, una posición centrada en la gobernanza, la supervisión estratégica y la continuidad del legado familiar, mientras su hermano Felipe Bosch Gutiérrez tomaba las riendas de CMI Capital.

Este relevo forma parte de un proceso de sucesión generacional que busca reforzar la profesionalización de la corporación sin perder el control de la familia fundadora. Bosch Gutiérrez sigue siendo, no obstante, una figura central: articula la visión de largo plazo, la relación con inversores y el equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad en un grupo que hoy emplea a más de 40.000 personas en más de 15 países.