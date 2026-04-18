Emblemático hotel del Pacífico Central anunció cese de operaciones. Conozca cuál es esta empresa

Los movimientos de empresas en el sector turístico son constantes en Costa Rica y precisamente una empresa del Pacífico Central ahora es parte de esos cambios.

El Hotel y Villas Tangerí, ubicado en Jacó de Garabito, anunció en su cuenta de Facebook que cerrará sus puertas.

“Después de más de 40 años, Hotel Tangerí cierra sus puertas, pero no su historia. Nos llevamos cada risa, cada atardecer y cada momento compartido con ustedes. Gracias por ser parte de este camino… siempre serán parte de nuestra casa”, dice un mensaje publicado a las 8 de la mañana en la cuenta de Facebook de la empresa este 18 de abril.

Además la empresa ha venido publicando recuerdos y fotografías antiguas de sus instalaciones junto con mensajes de expectativa de noticias por anunciar.

El cierre también se confirmó en el programa Sensación Deportiva de Teletica Radio de este 18 de abril. Su director, Leonel Jiménez detalló que las instalaciones serían vendidas.

Hotel Tangerí (Tangerí/Tomada Facebook Hotel Tangerí)

En ese programa también se divulgó un mensaje del hijo de Sergio Rojas, uno de propietarios en donde agradeció el la familia, colaboradores y la preferencia de clientes.

Tangerí está ubicado en el centro de Jacó y es uno de los hoteles pioneros en el turismo de la zona, antes de que ocurriera el mayor desarrollo de ese balneario.

Según el sitio web de la empresa, el lugar incluye habitaciones, villas equipadas y restaurante frente al mar.