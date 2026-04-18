Negocios

Emblemático hotel del Pacífico Central anunció cese de operaciones. Conozca cuál es esta empresa

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Por Sergio Morales Chavarría

Los movimientos de empresas en el sector turístico son constantes en Costa Rica y precisamente una empresa del Pacífico Central ahora es parte de esos cambios.








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Sergio Morales Chavarría

Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

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