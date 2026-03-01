15 trabajos que crecerán de aquí al 2030 y 15 que tendrán menos demanda

El horizonte laboral hacia el año 2030 presenta una dualidad marcada por la automatización y el cambio en las necesidades de consumo global. Según datos recientes del Foro Económico Mundial, el mercado de trabajo experimentará una reconfiguración que afectará a millones de puestos en todo el mundo.

El “boom” de la próxima década: Sectores en expansión

La demanda de mano de obra se concentrará en áreas estratégicas.

El sector agrícola lidera las proyecciones con una necesidad masiva de trabajadores.

Asimismo, el auge del comercio electrónico y la digitalización impulsa la búsqueda de perfiles en logística y desarrollo de software.

Los 15 empleos con mayor crecimiento proyectado (en millones de puestos):

Trabajadores agrícolas y de labranza: Encabezan la lista con una proyección de crecimiento cercana a los 35 millones de empleos. Conductores de camiones ligeros o servicios de entrega: Cerca de 10 millones de nuevos puestos. Desarrolladores de software y aplicaciones: Aproximadamente 7 millones. Trabajadores de acabados de construcción y oficios relacionados: 6 millones. Vendedores de tiendas. Trabajadores de procesamiento de alimentos. Conductores de automóviles, camionetas y motocicletas. Profesionales de enfermería. Trabajadores de servicios de alimentos y bebidas. Gerentes generales y de operaciones. Profesionales del trabajo social y consejería. Gerentes de proyectos. Profesores de educación superior y universitaria. Profesores de educación secundaria. Auxiliares de cuidado personal.

La otra cara de la moneda: Los trabajos en retirada

En contraparte, la digitalización de procesos y la automatización de tareas rutinarias están desplazando roles que antes eran fundamentales.

El sector administrativo y el de servicios financieros son los más vulnerables en esta transición.

Los 15 empleos con mayor declive proyectado (en millones de puestos):

Cajeros y empleados de taquilla: Es la categoría con mayor pérdida, estimada en 14 millones de empleos menos. Asistentes administrativos y secretarios ejecutivos: Una reducción de 6 millones. Conserjes, personal de limpieza y amas de llaves. Empleados de registro de materiales y control de inventarios. Trabajadores de imprenta y oficios relacionados. Empleados de contabilidad, teneduría de libros y nómina. Contadores y auditores. Auxiliares de transporte y conductores de tren/autobús. Guardias de seguridad. Cajeros bancarios y empleados relacionados. Empleados de entrada de datos (Data Entry). Trabajadores de servicio al cliente e información. Diseñadores gráficos. Gerentes de servicios empresariales y administración. Ajustadores de reclamos, examinadores e investigadores de seguros.

Un cambio de paradigma

Las gráficas del Foro Económico Mundial subrayan una tendencia clara: mientras las tareas administrativas manuales y de procesamiento de datos disminuyen drásticamente, los roles que requieren presencia física (agricultura, construcción), habilidades técnicas especializadas (software) o empatía humana (salud y educación) se mantienen como los pilares del futuro laboral.