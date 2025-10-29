Aresep ofrece 4 plazas profesionales con salarios de hasta ₡1,59 millones: conozca los requisitos

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) anunció la apertura de cuatro concursos externos para plazas profesionales y técnicas, con salarios globales que van desde los ₡679.250 hasta los ₡1.591.250.

Tres de estas oportunidades tienen como fecha límite de postulación este domingo 2 de noviembre de 2025. Un cuarto puesto, reservado exclusivamente para personas con discapacidad, vence el domingo 9 de noviembre.

Los procesos de reclutamiento y selección para tres de estas plazas están siendo gestionados por la empresa externa Doris Peters & Asociados S.A.

Plazas con vencimiento el 2 de noviembre

La Aresep mantiene tres concursos externos abiertos con vencimiento este domingo 2 de noviembre:

Profesional 3 en TI (Ciberseguridad): (Concurso 070-2025). El salario global es de ₡1.591.250 . Se busca un licenciado en Ciberseguridad (o bachiller en Informática con maestría en Ciberseguridad) y 18 meses de experiencia en trabajos de seguridad. El nombramiento es por tiempo indefinido (propiedad).

(Concurso 070-2025). El salario global es de . Se busca un licenciado en Ciberseguridad (o bachiller en Informática con maestría en Ciberseguridad) y 18 meses de experiencia en trabajos de seguridad. El nombramiento es por tiempo indefinido (propiedad). Gestor Profesional en Atención al Usuario (Ingeniería): (Concurso 068-2025). El salario es de ₡1.536.625 . Requiere licenciatura (o bachiller con maestría) en Ingeniería Civil o Manejo del Recurso Hídrico. Se pide 12 meses de experiencia en análisis técnico en el sector agua y licencia B1.

(Concurso 068-2025). El salario es de . Requiere licenciatura (o bachiller con maestría) en Ingeniería Civil o Manejo del Recurso Hídrico. Se pide 12 meses de experiencia en análisis técnico en el sector agua y licencia B1. Gestor Profesional en Atención al Usuario (Social): (Concurso 069-2025). Ofrece un salario de ₡1.536.625. El perfil solicitado es licenciatura (o bachiller con maestría) en Trabajo Social, Psicología o Planificación Económica Social. Requiere 12 meses de experiencia en proyectos sociales o trabajo comunitario y licencia B1.

Plaza reservada por Ley 8862

La cuarta vacante (Concurso Externo 064-2025) está destinada exclusivamente para personas con discapacidad, en cumplimiento de la Ley 8862.

Puesto: Gestor Técnico (Departamento de Servicios Generales).

Gestor Técnico (Departamento de Servicios Generales). Salario global: ₡679.250.

₡679.250. Fecha límite: 9 de noviembre de 2025.

9 de noviembre de 2025. Requisitos: Nombramiento de propiedad. Pide tercer año universitario (o su equivalente en créditos) o un diplomado en administración o afines, 12 meses de experiencia administrativa y licencia B1.

Nombramiento de propiedad. Pide tercer año universitario (o su equivalente en créditos) o un diplomado en administración o afines, 12 meses de experiencia administrativa y licencia B1. Requisito legal indispensable: Contar con el certificado de discapacidad emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) mantiene abiertos cuatro concursos externos para puestos profesionales y técnicos.

Proceso de postulación

Las personas interesadas deben presentar su postulación a través del portal web de la Aresep: https://aresep.go.cr/empleo.

Es requisito indispensable adjuntar la hoja de vida actualizada, copias de los títulos académicos y las certificaciones de experiencia laboral. Además, se debe presentar el consentimiento informado sobre el manejo de la información y el código de ética institucional.

Para consultas sobre los concursos de Profesional en TI y los dos Gestores de Atención al Usuario, el correo habilitado es licitaciones6@dorispeters.com.

Para la plaza de Gestor Técnico (reservada por Ley 8862), las consultas deben dirigirse al correo reclutamientogm@aresep.go.cr.