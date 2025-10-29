Aresep ofrece 4 plazas profesionales con salarios de hasta ₡1,59 millones: conozca los requisitos

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) anunció la apertura de cuatro concursos externos para plazas profesionales y técnicas, con salarios globales que van desde los ₡679.250 hasta los ₡1.591.250.
Tres de estas oportunidades tienen como fecha límite de postulación este domingo 2 de noviembre de 2025. Un cuarto puesto, reservado exclusivamente para personas con discapacidad, vence el domingo 9 de noviembre.
Los procesos de reclutamiento y selección para tres de estas plazas están siendo gestionados por la empresa externa Doris Peters & Asociados S.A.
Plazas con vencimiento el 2 de noviembre
La Aresep mantiene tres concursos externos abiertos con vencimiento este domingo 2 de noviembre:
- Profesional 3 en TI (Ciberseguridad): (Concurso 070-2025). El salario global es de ₡1.591.250. Se busca un licenciado en Ciberseguridad (o bachiller en Informática con maestría en Ciberseguridad) y 18 meses de experiencia en trabajos de seguridad. El nombramiento es por tiempo indefinido (propiedad).
- Gestor Profesional en Atención al Usuario (Ingeniería): (Concurso 068-2025). El salario es de ₡1.536.625. Requiere licenciatura (o bachiller con maestría) en Ingeniería Civil o Manejo del Recurso Hídrico. Se pide 12 meses de experiencia en análisis técnico en el sector agua y licencia B1.
- Gestor Profesional en Atención al Usuario (Social): (Concurso 069-2025). Ofrece un salario de ₡1.536.625. El perfil solicitado es licenciatura (o bachiller con maestría) en Trabajo Social, Psicología o Planificación Económica Social. Requiere 12 meses de experiencia en proyectos sociales o trabajo comunitario y licencia B1.
Plaza reservada por Ley 8862
La cuarta vacante (Concurso Externo 064-2025) está destinada exclusivamente para personas con discapacidad, en cumplimiento de la Ley 8862.
- Puesto: Gestor Técnico (Departamento de Servicios Generales).
- Salario global: ₡679.250.
- Fecha límite: 9 de noviembre de 2025.
- Requisitos: Nombramiento de propiedad. Pide tercer año universitario (o su equivalente en créditos) o un diplomado en administración o afines, 12 meses de experiencia administrativa y licencia B1.
- Requisito legal indispensable: Contar con el certificado de discapacidad emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
Proceso de postulación
Las personas interesadas deben presentar su postulación a través del portal web de la Aresep: https://aresep.go.cr/empleo.
Es requisito indispensable adjuntar la hoja de vida actualizada, copias de los títulos académicos y las certificaciones de experiencia laboral. Además, se debe presentar el consentimiento informado sobre el manejo de la información y el código de ética institucional.
Para consultas sobre los concursos de Profesional en TI y los dos Gestores de Atención al Usuario, el correo habilitado es licitaciones6@dorispeters.com.
Para la plaza de Gestor Técnico (reservada por Ley 8862), las consultas deben dirigirse al correo reclutamientogm@aresep.go.cr.