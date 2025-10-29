Empleo Costa Rica

Aresep ofrece 4 plazas profesionales con salarios de hasta ₡1,59 millones: conozca los requisitos

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) anunció la apertura de cuatro concursos externos para plazas profesionales y técnicas, con salarios globales que van desde los ₡679.250 hasta los ₡1.591.250.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Aresepempleo públicoconcursos públicossalariosLey 8862
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.