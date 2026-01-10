Atención Cartago: el centro del cantón central sufrirá cortes de luz la próxima semana

La rutina diaria en el corazón de la Vieja Metrópoli experimentará una pausa forzada a mitad de la próxima semana. Diversos establecimientos comerciales, instituciones públicas y zonas residenciales deberán ajustar sus operaciones ante el cese temporal del suministro eléctrico.

La interrupción responde a labores de mantenimiento técnico en la red de distribución local. Específicamente, el objetivo de la suspensión es cumplir con el proceso de “desmantelar e instalar poste”, según los registros técnicos de la entidad administradora.

La suspensión principal está programada para el miércoles 14 de enero de 2026. El servicio se interrumpirá a las 8 de la mañana y se estima su restablecimiento total para las 3:30 de la tarde, afectando circuitos clave del centro urbano.

El área de mayor impacto se localiza en el distrito de Cartago, específicamente sobre “Avenida 4 desde el Cementerio General de Cartago hasta la esquina del Bar Palomitos 54”. También se incluye el sector del Molino, al sur de la Biblioteca Pública.

Además del corte prolongado, se realizarán maniobras de transferencia que generarán cortes parciales de 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. Estos movimientos afectarán a clientes sobre Avenida Central, desde Hipermascotas hasta la Catedral.

Entre los puntos comerciales e institucionales que verán interrumpido su servicio destacan los siguientes:

Comercios de Avenida Central: Hipermascotas, Farmacia Sucre, Correos de Costa Rica (occidental), Agencia Honda, y Jacaranda Mercado Gastronómico.

Hipermascotas, Farmacia Sucre, Correos de Costa Rica (occidental), Agencia Honda, y Jacaranda Mercado Gastronómico. Servicios Financieros y tiendas: Banco BCT, Banco de Costa Rica, Liberty, Tienda Intimax, y Almacén El Colono.

Banco BCT, Banco de Costa Rica, Liberty, Tienda Intimax, y Almacén El Colono. Centros Educativos y Salud: Colegio San Luis Gonzaga (costado norte), Escuela Jesús Jiménez, Instituto Cosvic, y Clínica San Francisco de Asís.

Colegio San Luis Gonzaga (costado norte), Escuela Jesús Jiménez, Instituto Cosvic, y Clínica San Francisco de Asís. Sector El Molino: Biblioteca Pública de Cartago, Centro Cívico por la Paz, y Unidad Pedagógica Rafael Hernández Madriz.

La lista de afectados incluye también una amplia gama de consultorios legales, salones de belleza y restaurantes como Ni Hao y KFC San Luis Gonzaga. La precisión geográfica de la suspensión abarca tramos desde Calle 10 hasta Calle 16.

Para mitigar los inconvenientes, se recomienda a los encargados de negocios y oficinas públicas coordinar planes de contingencia para las siete horas y media que durarán los trabajos.

La Jasec utilizará perifoneo y redes sociales para actualizar el avance de las obras.