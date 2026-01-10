Negocios

Atención Cartago: el centro del cantón central sufrirá cortes de luz la próxima semana

Jasec programó una suspensión masiva que afectará el centro de la ciudad y el sector del Molino durante gran parte del miércoles

Por Mathew Chaves

La rutina diaria en el corazón de la Vieja Metrópoli experimentará una pausa forzada a mitad de la próxima semana. Diversos establecimientos comerciales, instituciones públicas y zonas residenciales deberán ajustar sus operaciones ante el cese temporal del suministro eléctrico.








