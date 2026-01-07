BAC abre vacantes de empleo en Costa Rica: vea los puestos de trabajo disponibles

Quienes buscan empleo en el sector bancario tienen nuevas oportunidades. BAC Credomatic anunció la apertura de diversas vacantes dirigidas a profesionales que deseen incorporarse a su fuerza de trabajo en Costa Rica.

La entidad busca ocupar puestos clave en áreas financieras, tecnológicas, comerciales y de atención al cliente, con modalidades que varían según el rol.

BAC Credomatic mantiene abiertas diversas vacantes dirigidas a profesionales que deseen incorporarse al mercado de trabajo en Costa Rica y a nivel regional. (Bac Credomatic)

A continuación, el detalle de algunas de las posiciones actualmente disponibles.

Analista III Productos Pymes

Este puesto está orientado al desarrollo, seguimiento y optimización de productos dirigidos al segmento de pequeñas y medianas empresas.

Requisitos principales

Bachillerato universitario concluido en ciencias económicas, ingeniería industrial o carrera afín.

Al menos un año de experiencia en procesos de adquirencia y emisor.

Experiencia en análisis de datos y relaciones comerciales internas y externas.

Manejo intermedio de Excel, Power BI y PowerPoint.

Analista de e-commerce

La posición se enfoca en el diseño, control y seguimiento de productos y estrategias relacionadas con comercio electrónico.

Requisitos principales

Bachillerato universitario en ciencias económicas, ingeniería industrial o carrera afín.

Mínimo un año de experiencia en análisis de datos.

Conocimiento en creación de presentaciones ejecutivas.

Experiencia en control y manejo de flujos y procesos.

Persona corredora de seguros

Este puesto implica la asesoría y comercialización de productos de seguros, así como el acompañamiento al cliente durante todo el proceso.

Requisitos principales

Bachillerato universitario concluido o en curso en carreras afines.

Al menos tres años de experiencia en colocación de seguros.

Licencia y acreditación vigente como corredor(a).

Vehículo propio y licencia al día.

Condiciones relevantes

Modalidad flexible de trabajo.

Atención directa a clientes según segmentación asignada.

Analista programador I (DevOps) – LATAM

La vacante está dirigida a profesionales en tecnologías de información con experiencia en automatización y despliegue de procesos.

Requisitos principales

Bachillerato universitario en ingeniería en sistemas, informática o carrera afín.

Entre uno y dos años de experiencia en DevOps o automatización.

Conocimientos en CI/CD, manejo de Git y scripting básico.

Deseable experiencia con herramientas como Azure DevOps o GitHub Actions.

Modalidad: híbrida (teletrabajo y presencial).

Especialista de experiencia web – LATAM

Este puesto se orienta al diseño, optimización y mejora continua de plataformas web del banco.

Requisitos principales

Bachillerato universitario en ingeniería de sistemas, informática o carrera afín.

Entre tres y cuatro años de experiencia en desarrollo web y experiencia digital.

Conocimiento en HTML, CSS, JavaScript y herramientas analíticas.

Experiencia en metodologías ágiles como Scrum o Kanban.

Subgerente de Proyectos y Entrega de Valor

La posición está enfocada en la gestión estratégica de proyectos tecnológicos y de negocio.

Requisitos principales

Licenciatura en administración, ingeniería o carrera afín.

Experiencia en dirección de proyectos y mejora de procesos.

Conocimiento en transformación digital y productos financieros.

Inglés avanzado deseable.

Persona ejecutiva de servicio III – Guanacaste

Esta vacante está dirigida a la atención y asesoría de clientes en sucursales ubicadas en la provincia de Guanacaste.

Requisitos principales

Bachillerato universitario en carreras afines.

Experiencia en servicio al cliente y productos financieros.

Disponibilidad para laborar en Liberia.

Líder de Proyectos Financieros–Contables – LATAM

El puesto se orienta a la automatización y mejora de procesos financieros y contables a nivel regional.

Requisitos principales

Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Ingeniería Industrial o Sistemas.

Al menos tres años de experiencia liderando proyectos financieros.

Conocimiento en metodologías ágiles y análisis de procesos.

Manejo de herramientas de gestión de proyectos.

Cómo postularse

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de cada vacante y postularse directamente a través del sitio oficial de empleo de BAC Costa Rica, donde las oportunidades se actualizan de forma constante.