BAC abre vacantes de empleo en Costa Rica: vea los puestos de trabajo disponibles

Quienes buscan empleo en el sector bancario tienen nuevas oportunidades. BAC Credomatic anunció la apertura de diversas vacantes dirigidas a profesionales que deseen incorporarse a su fuerza de trabajo en Costa Rica.
La entidad busca ocupar puestos clave en áreas financieras, tecnológicas, comerciales y de atención al cliente, con modalidades que varían según el rol.
A continuación, el detalle de algunas de las posiciones actualmente disponibles.
Analista III Productos Pymes
Este puesto está orientado al desarrollo, seguimiento y optimización de productos dirigidos al segmento de pequeñas y medianas empresas.
Requisitos principales
- Bachillerato universitario concluido en ciencias económicas, ingeniería industrial o carrera afín.
- Al menos un año de experiencia en procesos de adquirencia y emisor.
- Experiencia en análisis de datos y relaciones comerciales internas y externas.
- Manejo intermedio de Excel, Power BI y PowerPoint.
Analista de e-commerce
La posición se enfoca en el diseño, control y seguimiento de productos y estrategias relacionadas con comercio electrónico.
Requisitos principales
- Bachillerato universitario en ciencias económicas, ingeniería industrial o carrera afín.
- Mínimo un año de experiencia en análisis de datos.
- Conocimiento en creación de presentaciones ejecutivas.
- Experiencia en control y manejo de flujos y procesos.
Persona corredora de seguros
Este puesto implica la asesoría y comercialización de productos de seguros, así como el acompañamiento al cliente durante todo el proceso.
Requisitos principales
- Bachillerato universitario concluido o en curso en carreras afines.
- Al menos tres años de experiencia en colocación de seguros.
- Licencia y acreditación vigente como corredor(a).
- Vehículo propio y licencia al día.
Condiciones relevantes
- Modalidad flexible de trabajo.
- Atención directa a clientes según segmentación asignada.
Analista programador I (DevOps) – LATAM
La vacante está dirigida a profesionales en tecnologías de información con experiencia en automatización y despliegue de procesos.
Requisitos principales
- Bachillerato universitario en ingeniería en sistemas, informática o carrera afín.
- Entre uno y dos años de experiencia en DevOps o automatización.
- Conocimientos en CI/CD, manejo de Git y scripting básico.
- Deseable experiencia con herramientas como Azure DevOps o GitHub Actions.
Modalidad: híbrida (teletrabajo y presencial).
Especialista de experiencia web – LATAM
Este puesto se orienta al diseño, optimización y mejora continua de plataformas web del banco.
Requisitos principales
- Bachillerato universitario en ingeniería de sistemas, informática o carrera afín.
- Entre tres y cuatro años de experiencia en desarrollo web y experiencia digital.
- Conocimiento en HTML, CSS, JavaScript y herramientas analíticas.
- Experiencia en metodologías ágiles como Scrum o Kanban.
Subgerente de Proyectos y Entrega de Valor
La posición está enfocada en la gestión estratégica de proyectos tecnológicos y de negocio.
Requisitos principales
- Licenciatura en administración, ingeniería o carrera afín.
- Experiencia en dirección de proyectos y mejora de procesos.
- Conocimiento en transformación digital y productos financieros.
- Inglés avanzado deseable.
Persona ejecutiva de servicio III – Guanacaste
Esta vacante está dirigida a la atención y asesoría de clientes en sucursales ubicadas en la provincia de Guanacaste.
Requisitos principales
- Bachillerato universitario en carreras afines.
- Experiencia en servicio al cliente y productos financieros.
- Disponibilidad para laborar en Liberia.
Líder de Proyectos Financieros–Contables – LATAM
El puesto se orienta a la automatización y mejora de procesos financieros y contables a nivel regional.
Requisitos principales
- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Ingeniería Industrial o Sistemas.
- Al menos tres años de experiencia liderando proyectos financieros.
- Conocimiento en metodologías ágiles y análisis de procesos.
- Manejo de herramientas de gestión de proyectos.
Cómo postularse
Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de cada vacante y postularse directamente a través del sitio oficial de empleo de BAC Costa Rica, donde las oportunidades se actualizan de forma constante.