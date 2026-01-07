Empleo Costa Rica

BAC abre vacantes de empleo en Costa Rica: vea los puestos de trabajo disponibles

EscucharEscuchar
Por Alonso Ramírez

Quienes buscan empleo en el sector bancario tienen nuevas oportunidades. BAC Credomatic anunció la apertura de diversas vacantes dirigidas a profesionales que deseen incorporarse a su fuerza de trabajo en Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaBAC Credomaticempleo bancario
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.