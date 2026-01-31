BAC Costa Rica ofrece empleo: vea las vacantes disponibles y cómo aplicar

BAC Credomatic habilitó seis nuevas oportunidades laborales en Costa Rica, dirigidas a profesionales de áreas como tecnología, finanzas, riesgo crediticio y gestión comercial.

Los puestos de empleo ofrecen modalidades presenciales o híbridas, y están orientadas a personas interesadas en integrarse a una organización con presencia regional.

Las posiciones disponibles abarcan distintos perfiles profesionales.

Los puestos de empleo ofrecen modalidades presenciales o híbridas, y están orientadas a personas interesadas en integrarse a una organización con presencia regional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Scrum Master Avanzado – LATAM

Esta vacante se ubica en el Parque Empresarial del Este, en Calle Blancos, o en Plaza Roble, Escazú, bajo modalidad híbrida. El puesto tiene como objetivo liderar y gestionar proyectos tecnológicos de principio a fin, con un enfoque estratégico y orientado a resultados, mediante la aplicación de metodologías ágiles.

Se solicita bachillerato en Ingeniería de Sistemas, Ciencias de la Computación o Ingeniería Industrial, así como mínimo cinco años de experiencia en gestión de proyectos de tecnología. También se requiere experiencia comprobada en Scrum y Kanban, dominio de herramientas como Jira, Azure o MS Project, y certificación PMP o maestría en Administración de Proyectos. Entre las funciones destacan la definición de alcance, la gestión de riesgos, el liderazgo de equipos y la comunicación del avance de proyectos a distintos niveles de la organización.

Mensajería Comercial

Este puesto se ofrece bajo modalidad presencial, con movilización en Costa Rica. La posición consiste en realizar la entrega de productos financieros a domicilio, garantizando tiempos de entrega y un servicio personalizado al cliente.

Entre los requisitos se solicita que la persona sea estudiante de bachillerato universitario en Ciencias Económicas, Ingenierías o carreras afines, con al menos un año de experiencia en servicio al cliente. Es indispensable contar con motocicleta propia y licencia de conducir vigente, ya que el banco reconoce el pago de kilometraje. Las funciones incluyen la entrega de tarjetas, la coordinación de visitas y la verificación de documentación legal.

Líder de Proyectos Financieros–Contables LATAM

Esta vacante se desempeña en Plaza Roble o Parque Empresarial del Este, bajo modalidad híbrida. El puesto tiene como finalidad liderar proyectos regionales de automatización y mejora de procesos financiero-contables.

El banco requiere licenciatura finalizada en Finanzas, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Sistemas de Información o carreras afines, así como más de tres años de experiencia en gestión de proyectos financieros. Entre las funciones destacan el levantamiento de requerimientos, la gestión de planes de trabajo, el análisis de riesgos y la documentación conforme a lineamientos regionales.

Analista Jr. de Riesgo Crédito – LATAM

Esta posición se ofrece en Plaza Roble o Parque Empresarial del Este, bajo modalidad híbrida. El objetivo del puesto es desarrollar y gestionar procesos de automatización para el análisis y monitoreo de la cartera de crédito y sus provisiones, bajo la normativa NIIF 9.

Se solicita que la persona sea estudiante avanzado en Economía, Estadística, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines, con más de dos años de experiencia en análisis de datos para riesgo crediticio. Las funciones incluyen análisis de cartera, automatización de controles, simulaciones y elaboración de reportes ejecutivos.

Persona Ejecutiva de Vivienda

Este puesto se ofrece bajo modalidad presencial, con movilización en Costa Rica. La posición consiste en administrar y dar seguimiento a la cartera comercial de créditos de vivienda, así como en la captación de nuevos clientes.

Entre los requisitos se solicita bachillerato universitario en Administración de Empresas o Ciencias Económicas, al menos tres años de experiencia en ventas y experiencia comprobada en colocación de créditos de vivienda. La persona debe contar con vehículo propio y licencia B1 vigente.

Change and Release Technician

Esta vacante se ofrece bajo modalidad híbrida en Costa Rica. El objetivo del puesto es asegurar la correcta ejecución de cambios tecnológicos y la atención de solicitudes de servicio, contribuyendo a la disponibilidad de las plataformas.

Se requiere bachillerato en Ingeniería en Sistemas, Computación o carrera afín, así como al menos un año de experiencia en atención de plataformas tecnológicas. Entre las funciones se incluyen la gestión de solicitudes de cambio, la certificación de ambientes y el apoyo a iniciativas de automatización.

Beneficios para las personas colaboradoras

De acuerdo con la información suministrada por la empresa, todas las posiciones incluyen un paquete de beneficios que contempla seguro médico privado, asociación solidarista, días libres adicionales, condiciones preferenciales en productos financieros, así como convenios con universidades, gimnasios y centros de salud, además de programas de voluntariado profesional.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden postularse a través del portal oficial de empleos de BAC Credomatic, disponible en:👉 https://talento360.csod.com

En el sitio deberán crear su perfil y adjuntar el curriculum vitae actualizado.