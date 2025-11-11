Bayer abre nuevas plazas profesionales en Heredia y Alajuela para divisiones clave

La multinacional alemana Bayer, uno de los pilares del clúster de ciencias de la vida y servicios compartidos en Costa Rica, mantiene una búsqueda activa de talento profesional para tres de sus divisiones.

Las operaciones de la compañía en el país abarcan desde centros de servicios corporativos (BBS), que brindan soporte administrativo global, hasta la comercialización de productos agrícolas y la manufactura farmacéutica.

Esta semana, la firma mantiene abiertos tres procesos de reclutamiento distintos: uno enfocado en el soporte administrativo de alto nivel, otro en el área técnica-comercial del sector agro y un tercero para una gerencia en control de calidad.

Las fechas límite para aplicar vencen la próxima semana, entre el 16 y el 19 de noviembre.

Asistente administrativo (Heredia)

El primer puesto es para un asociado de apoyo de oficina (Profesional Administrativo) en la sede de Heredia. Esta vacante es de tipo regular, a tiempo completo y con un modelo de trabajo híbrido. El período de solicitud finaliza el 16 de noviembre.

Las responsabilidades del cargo se centran en el procesamiento de tareas administrativas, lo que incluye la organización de calendarios de Outlook, coordinación de reuniones y eventos, creación y seguimiento de compras, y presentación de gastos de viaje. También deberá mantener sistemas como SharePoint y MS Teams y preparar informes y presupuestos.

Para este puesto, Bayer busca un perfil con las siguientes características:

Inglés: Nivel excelente C1+, fluido tanto escrito como hablado.

Nivel excelente C1+, fluido tanto escrito como hablado. Habilidades: Dominio de Microsoft Office Suite, capacidad para manejar información confidencial, fuertes habilidades organizativas para priorizar múltiples tareas y atención al detalle.

Dominio de Microsoft Office Suite, capacidad para manejar información confidencial, fuertes habilidades organizativas para priorizar múltiples tareas y atención al detalle. Actitud: Se busca una persona proactiva, precisa, con excelente servicio al cliente, mentalidad de mejora continua y capacidad para resolver problemas.

Se busca una persona proactiva, precisa, con excelente servicio al cliente, mentalidad de mejora continua y capacidad para resolver problemas. Experiencia: Se valorará la experiencia previa como asistente administrativo, en apoyo empresarial o atención al cliente.

Bayer ofrece para esta vacante un “salario competitivo” sin mencionarlo, un paquete de beneficios, horarios flexibles y oportunidades de desarrollo.

El puesto administrativo se ubica en la sede de Bayer en Heredia y ofrece un modelo de trabajo híbrido.

Representante de ventas técnicas CAMCAR (San José)

La segunda vacante es para un representante de ventas técnicas para Centroamérica y el Caribe (Camcar), con ubicación en San José. Este puesto pertenece a la división de Crop Science (Ciencia de los Cultivos), es de tipo permanente y a tiempo completo. El período de solicitud está abierto del 3 al 17 de noviembre.

El rol consiste en colaborar con equipos internos y ayudar a los distribuidores a generar demanda interactuando directamente con los productores.

Deberá identificar necesidades del mercado para mejorar la exactitud de los pronósticos financieros, gestionar el inventario y liderar la introducción de nuevos materiales (innovación). Además, apoyará al equipo de Crédito y Cobranza para mantener las cuentas de clientes al día.

El perfil requerido para esta posición técnica es:

Formación: Licenciatura en Agronomía y Negocios .

Licenciatura en . Experiencia: Cinco años de experiencia en ventas de semillas, agroquímicos o producción agrícola.

Cinco años de experiencia en ventas de semillas, agroquímicos o producción agrícola. Habilidades: Orientado a resultados, organizado, técnicas de ventas y marketing para la gestión de cultivos, y dominio de Microsoft Office.

Orientado a resultados, organizado, técnicas de ventas y marketing para la gestión de cultivos, y dominio de Microsoft Office. Inglés: 60%.

La vacante de Representante de Ventas Técnicas requiere una licenciatura en Agronomía y Negocios, y cinco años de experiencia. (Nina Cordero)

Gerente de control de calidad (Alajuela)

La tercera oportunidad es un puesto de gerente de control de calidad para la división Farmacéutica (Pharmaceuticals), con base en Alajuela. Este es un puesto regular y de tiempo completo. La ventana de aplicación es del 5 al 19 de noviembre de 2025.

Este rol gerencial es responsable de dirigir el equipo de control de calidad, gestionar la planificación operativa diaria y desarrollar e implementar las estrategias de calidad para cumplir con los requisitos regulatorios y estándares de la industria.

Deberá coordinar con equipos multifuncionales, supervisar las pruebas de materias primas y productos terminados, y gestionar desviaciones, resultados fuera de especificación (OOS) y acciones correctivas (CAPA).

El perfil requerido para esta posición es:

Formación: Licenciatura en Ingeniería, Química, Microbiología, Farmacia o Biotecnología.

Licenciatura en Ingeniería, Química, Microbiología, Farmacia o Biotecnología. Idiomas: Español nativo e inglés avanzado (capaz de redactar informes técnicos).

Español nativo e (capaz de redactar informes técnicos). Experiencia: Más de dos años de experiencia en laboratorios microbiológicos y fisicoquímicos. Se valorará experiencia previa en gestión (más de dos años).

Más de dos años de experiencia en laboratorios microbiológicos y fisicoquímicos. Se valorará experiencia previa en gestión (más de dos años). Conocimientos: Se considera “imprescindible” un sólido conocimiento en validación de métodos analíticos. También se requiere conocimiento de Buenas Prácticas de Fabricación vigentes (cGMP) y sistemas ISO (9001, 13485, etc.)

Se considera “imprescindible” un sólido conocimiento en validación de métodos analíticos. También se requiere conocimiento de Buenas Prácticas de Fabricación vigentes (cGMP) y sistemas ISO (9001, 13485, etc.) Habilidades: Capacidad para gestionar un laboratorio y equipo profesional, habilidades avanzadas para la resolución de problemas y capacidad para construir relaciones dentro de la organización.

El proceso de postulación para las tres oportunidades se gestiona a través del portal de empleos de la compañía.

Los interesados deben ingresar al sitio web de carreras de Bayer (Bayer AG Careers). Una vez allí, pueden buscar el puesto por nombre o código de referencia (Asistente: 856284; Ventas: 855983; Gerente Calidad: 856192).

Al final de la descripción de cada puesto, encontrarán el botón “¡Solicita ahora!”. El sistema permite aplicar usando un perfil de LinkedIn o creando una cuenta directamente en la plataforma de Bayer para completar el formulario con la información personal y profesional.