Bayer abre nuevas plazas profesionales en Heredia y Alajuela para divisiones clave

Por Mathew Chaves

La multinacional alemana Bayer, uno de los pilares del clúster de ciencias de la vida y servicios compartidos en Costa Rica, mantiene una búsqueda activa de talento profesional para tres de sus divisiones.








