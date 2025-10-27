Empleo Costa Rica

BCR abre plaza de empleo público por la que ofrece un salario de ₡3,5 millones

Por Mathew Chaves

El Conglomerado Financiero BCR abrió el concurso público para contratar al Gerente General de BCR Leasing Premium Plus S.A., su empresa especializada en arrendamiento financiero.








