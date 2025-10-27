BCR abre plaza de empleo público por la que ofrece un salario de ₡3,5 millones

El Conglomerado Financiero BCR abrió el concurso público para contratar al Gerente General de BCR Leasing Premium Plus S.A., su empresa especializada en arrendamiento financiero.

BCR abre concurso para Gerente General de su subsidiaria de Leasing con salario superior a ₡3,5 millones. (Rafael Pacheco Granados)

Un salario que supera los ₡3,5 millones mensuales y la responsabilidad directa de definir la estrategia comercial, financiera y tecnológica de una subsidiaria clave del conglomerado financiero estatal. Ese es el perfil de alta dirección que el Banco de Costa Rica (BCR) busca reclutar esta semana.

La convocatoria es de trámite rápido: el plazo para aplicar vence este viernes 31 de octubre de 2025. Los interesados deben gestionar su postulación únicamente a través del anuncio oficial publicado en la plataforma elempleo.com.

El objetivo del puesto es gerenciar integralmente la subsidiaria, asegurando el cumplimiento de su plan estratégico y su alineación con los objetivos corporativos del Banco de Costa Rica.

Perfil de alta dirección

El BCR establece requisitos académicos y de experiencia específicos para la posición.

En el ámbito académico, se requiere el grado de licenciatura universitaria (o bachillerato con maestría) en las áreas de Ciencias Económicas o Ingeniería.

El Banco especifica que los ingenieros deben complementar su formación con énfasis o maestría en Ciencias Económicas. En todos los casos, es requisito estar incorporado y al día con el colegio profesional respectivo.

En cuanto a la experiencia, el requisito mínimo es de tres años comprobados en puestos de alta gerencia o un nivel inmediato inferior, con la condición indispensable de que dicha experiencia sea en el desarrollo e implementación de proyectos de leasing o crédito.

No obstante, el perfil preferible eleva la barra: el banco dará prioridad a candidatos con cinco años de experiencia gerencial, específicamente en proyectos de leasing financiero, leasing operativo o crédito.

El anuncio también detalla las competencias personales que busca la entidad en el candidato idóneo: visión estratégica, orientación a resultados, orientación a personas y liderazgo ejemplar.