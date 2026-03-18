BN Valores del Banco Nacional ofrece empleo, vea cómo concursar por esa vacante

BN Valores, puesto de bolsa del Banco Nacional, ha anunciado la apertura de un proceso de selección para llenar una vacante.

Su objetivo es incorporar un nuevo Auxiliar de Contabilidad a su equipo de trabajo. El puesto está orientado a profesionales que busquen desarrollarse en el sector financiero bajo el respaldo de una de las instituciones más sólidas del país.

BN Valores, puesto de bolsa del Banco Nacional, ha anunciado la apertura de un proceso de selección. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Responsabilidades del puesto

La persona seleccionada será la encargada de ejecutar diversas actividades esenciales para el funcionamiento financiero de la entidad, entre las que destacan:

Conciliaciones de cuentas.

Ejecución de cierres contables .

. Procesamiento de información contable técnica.

Requisitos para los postulantes

Para participar en este proceso, la institución ha definido un perfil técnico específico que incluye los siguientes puntos:

Formación Académica: Poseer el título de Técnico Medio en Contabilidad .

Poseer el título de . Experiencia: Contar con al menos 1 año en la ejecución de labores relacionadas con el área de especialidad del puesto.

Contar con al menos en la ejecución de labores relacionadas con el área de especialidad del puesto. Conocimientos Técnicos: Demostrar conocimiento comprobado en conciliaciones y procesamiento de datos contables.

Demostrar conocimiento comprobado en conciliaciones y procesamiento de datos contables. Idiomas: Se considera deseable un nivel de inglés A1, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

¿Cómo concursar?

Los interesados en postularse deben actuar con prontitud, ya que el plazo para la recepción de ofertas es corto. La fecha límite para recibir participaciones es el próximo 20 de marzo de 2026.

Para aplicar, debe enviar su hoja de vida actualizada al correo electrónico:

bnvaloresreclutamiento@bncr.fi.cr