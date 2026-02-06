Empleo Costa Rica

Burger King anuncia apertura de 200 plazas de empleo en Costa Rica

Por Mathew Chaves

La cadena de restaurantes Burger King abrió un proceso de reclutamiento para cubrir 200 puestos de trabajo en Costa Rica, como parte del fortalecimiento de sus operaciones y futuras aperturas de locales en el país.








