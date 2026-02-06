Burger King anuncia apertura de 200 plazas de empleo en Costa Rica

La cadena de restaurantes Burger King abrió un proceso de reclutamiento para cubrir 200 puestos de trabajo en Costa Rica, como parte del fortalecimiento de sus operaciones y futuras aperturas de locales en el país.

La contratación se orienta a reforzar equipos de trabajo en distintos restaurantes, tanto dentro como fuera de la Gran Área Metropolitana. Este tipo de procesos responde a la expansión y necesidades operativas del sector de comida rápida, que mantiene procesos constantes de contratación de personal.

La empresa no mencionó los puestos a contratar. Sin embargo, de acuerdo con procesos similares realizados por cadenas del sector, las vacantes suelen concentrarse en áreas operativas de restaurantes, incluyendo funciones de atención al cliente, cocina y apoyo administrativo, dependiendo de las necesidades de cada punto de venta.

El reclutamiento forma parte de los movimientos habituales del sector gastronómico, donde la apertura de nuevos locales y el aumento en la demanda generan ciclos periódicos de contratación de personal.

La empresa tampoco detalló públicamente la distribución exacta de los puestos por ubicación ni las fechas específicas de ingreso, por lo que el proceso queda sujeto a evaluación interna de los candidatos y disponibilidad de plazas.

Burger King regresó a Costa Rica en 2016 bajo una nueva administración, tras cerrar todos sus locales en octubre de 2015. (GRACIELA SOLIS)

Cómo aplicar

Enviar currículum actualizado al correo: reclutamiento@aegroupcr.com .

. Indicar datos de contacto vigentes para el proceso de selección.

Adjuntar información laboral y/o académica correspondiente.

El anuncio se suma a otros procesos recientes de contratación dentro del sector de restaurantes en Costa Rica, que continúa generando oportunidades laborales asociadas a planes de crecimiento y expansión.