Empleo Costa Rica

¿Busca empleo? Cadena de restaurantes realizará ferias de reclutamiento la próxima semana

Una de las principales cadenas de restaurantes del país llevará a cabo una ruta de reclutamiento en varias de sus sucursales: le detallamos las fechas, los lugares y los requisitos

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Una de las principales cadenas de restaurantes de servicio rápido anunció que la próxima semana realizará jornadas de reclutamiento para que personas que estén buscando empleo puedan presentar sus atestados y conocer las oportunidades disponibles.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleosferias de empleoMcDonald'sprimer trabajo
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.