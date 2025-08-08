¿Busca empleo? Cadena de restaurantes realizará ferias de reclutamiento la próxima semana

Una de las principales cadenas de restaurantes de servicio rápido anunció que la próxima semana realizará jornadas de reclutamiento para que personas que estén buscando empleo puedan presentar sus atestados y conocer las oportunidades disponibles.

Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca McDonald’s en el país, llevará a cabo su “Ruta de Empleo” del lunes 11 al jueves 14 de agosto, en cuatro de sus restaurantes ubicados en el este y centro de la capital.

Cronograma y ubicaciones

Estos eventos de reclutamiento se realizarán en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en las siguientes fechas y sucursales:

Lunes 11 de agosto: McDonald’s Concepción de Tres Ríos.

McDonald’s Concepción de Tres Ríos. Martes 12 de agosto: McDonald’s Pinares.

McDonald’s Pinares. Miércoles 13 de agosto: McDonald’s Plaza del Sol.

McDonald’s Plaza del Sol. Jueves 14 de agosto: McDonald’s Guadalupe.

La cadena de restaurantes McDonald's realizará una "Ruta de Empleo" del 11 al 14 de agosto en cuatro de sus locales para contratar nuevo personal, sin necesidad de experiencia previa. (Mc Donalds)

Requisitos y proceso de postulación

Las personas interesadas en postularse para una de las plazas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Tener el noveno año de colegio aprobado.

“Mostrar pasión” por el servicio al cliente y habilidad para trabajar en equipo.

Además, la cadena indicó que no se requiere experiencia laboral previa.

Para aplicar, los postulantes deben presentarse en la sucursal correspondiente en la fecha y horario indicados, con su currículum actualizado y una copia de su cédula de identidad.

No es necesario solicitar una cita, pero sí haberse registrado previamente aquí.

La Gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica, Marianela Ureña, explicó en el comunicado que estas “rutas” permiten facilitar el proceso, principalmente para aquellas personas que están en busca de su primer empleo formal, ya que les abre un acercamiento directo para evacuar dudas.

Los puestos ofrecen beneficios como horarios flexibles, programas de capacitación y asistencia educativa.