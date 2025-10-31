Empleo Costa Rica

¿Busca empleo? McDonald’s anuncia ferias de reclutamiento

Por Mathew Chaves

La temporada de fin de año y celebraciones navideñas se acerca, y con ella, uno de los períodos de mayor dinamismo comercial. En preparación, Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca McDonald’s en el país, anunció el inicio de su “Ruta de Empleo” del mes de noviembre.








