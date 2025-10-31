¿Busca empleo? McDonald’s anuncia ferias de reclutamiento

La temporada de fin de año y celebraciones navideñas se acerca, y con ella, uno de los períodos de mayor dinamismo comercial. En preparación, Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca McDonald’s en el país, anunció el inicio de su “Ruta de Empleo” del mes de noviembre.

El objetivo de esta jornada está enfocado en el reclutamiento de colaboradores para trabajar específicamente durante la temporada alta de fin de año, cubriendo vacantes en todo el país.

La primera etapa de la “Ruta de Empleo” se realizará la próxima semana, del lunes 3 al jueves 6 de noviembre. Las personas interesadas podrán asistir a las ferias de empleo en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

La “Ruta de Empleo” busca personal para la temporada de fin de año 2025. (McDonald’s/Cortesía)

Las ubicaciones habilitadas para esta primera semana de reclutamiento son las siguientes:

Lunes 3 de noviembre: McDonald’s Escazú.

McDonald’s Escazú. Martes 4 de noviembre: McDonald’s Tejar.

McDonald’s Tejar. Miércoles 5 de noviembre: McDonald’s Moravia.

McDonald’s Moravia. Jueves 6 de noviembre: McDonald’s Plaza Heredia.

La gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica, Marianela Ureña, explicó en el comunicado que, aunque la ruta es presencial, “las personas que no puedan ir físicamente pueden aplicar en línea y ser parte de nuestro equipo McDonald’s”.

Requisitos y beneficios

Las personas interesadas en aplicar a uno de los puestos temporales deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Contar con el noveno año aprobado.

Tener disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Mostrar pasión por el servicio al cliente, así como compromiso con el orden y la limpieza.

Entre los beneficios se incluyen horarios flexibles y alimentación durante la jornada laboral. (Rafael Pacheco Granados)

La compañía recomienda a los candidatos que asistan estar preparados para una breve entrevista o para completar un formulario en el sitio.

Al obtener un puesto, Arcos Dorados ofrece beneficios como horarios flexibles, médico de empresa y alimentación durante la jornada laboral, entre otros.