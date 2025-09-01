¿Busca trabajo? Así puede aplicar a las 10 mejores empresas de Costa Rica en atracción y retención de talento, según ‘ranking’ Merco

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) presentó la segunda edición de su ‘ranking’ Merco Talento Costa Rica, que reconoce a las compañías con mayor capacidad para atraer y retener talento humano en el país durante el 2025.

La clasificación general de las diez primeras posiciones la integran la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, BAC, Florida Ice and Farm Company (Fifco), Coca-Cola FEMSA, Banco Popular, Banco Nacional de Costa Rica, Grupo ICE, Grupo Purdy, Grupo INS y el Banco de Costa Rica (BCR).

Para quienes buscan una oportunidad laboral, estas empresas mantienen procesos de reclutamiento abiertos de forma constante a través de sus plataformas digitales. A continuación, se detalla el procedimiento para aplicar a un puesto en cada una de ellas.

Grupo ICE

Para optar por un puesto en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los interesados deben ingresar al portal de la institución.

En esta plataforma, se pueden visualizar las ofertas de trabajo disponibles, que a este 30 de agosto sumaban tres. Los aspirantes tienen la opción de buscar por palabra clave, ubicación o por categorías como “Comercial”, “Ejecutiva”, “Profesionales” y “Técnicos”.

Además, el sitio permite ingresar y visualizar el currículum vitae para futuras oportunidades.

Instituto Nacional de Seguros (INS)

El Grupo INS invita a los interesados a revisar sus ofertas laborales a través de su sitio web, en la sección “Trabaje con Nosotros”. Aunque al momento de redacción no se registraban ofertas disponibles, la plataforma permite a los usuarios registrarse o actualizar su perfil en la bolsa de empleo de la entidad.

Para ello, es necesario crear un usuario con contraseña, aceptar el consentimiento informado y completar un formulario con datos personales, experiencia, formación académica e idiomas.

Banco Nacional

El Banco Nacional de Costa Rica mantiene un formulario en línea para quienes deseen aplicar a una posición en la entidad. En el sitio, se deben completar campos como nombre, apellidos, identificación, contacto, dirección, grado académico y experiencia laboral.

De esta forma, el perfil del aspirante ingresa a la base de datos de la institución para ser considerado en futuros procesos de reclutamiento.

BAC Credomatic

El portal de carreras de BAC Credomatic se encuentra al ingresar a la sección de “Oportunidades laborales” en su sitio web. La plataforma permite filtrar las vacantes por país. A hoy, el sistema mostraba 51 puestos disponibles para Costa Rica.

Entre las vacantes se encontraban posiciones como “Líder de Producto”, “Administrador de Aplicaciones”, “Especialista de Gobierno y Riesgo Cumplimiento” y “Supervisión Optimización de Procesos”.

Para aplicar, se selecciona el puesto de interés y se inicia un proceso de varios pasos que requiere la información de contacto y un currículum en formato PDF.

Grupo Purdy

Los interesados en trabajar en Grupo Purdy deben dirigirse a la sección “Gente Purdy” de su página web, lo que redirige al portal de reclutamiento Harvie. En la opción “Ver vacantes”, se despliegan los puestos disponibles filtrados por ubicación, como La Uruca, Paseo Colón o Purdy Center Santa Ana.

La empresa tiene disponibles plazas de “Conductoras con licencia B3”, “Asistente de Tesorería Temporal”, “Gerente de Productos Automotrices” y otros. Al seleccionar una oferta, se muestra la descripción y un botón para “Aplicar al puesto”, que solicita un correo electrónico para iniciar el registro en su comunidad de talento.

Banco Popular

El Banco Popular cuenta con una bolsa de empleo en su sitio. La entidad ofrece dos vías: el “Registro de Oferentes”, que es un formulario para ingresar el currículum a su base de datos, y la sección de “Ofertas laborales”, donde se publican las vacantes activas.

Al 30 de agosto, se encontraban puestos como “Asesor Legal” para Popular SAFI y “Administrador de Bases de Datos Senior” para el Banco.

Aunque para esta opción las ofertas se detallan en documentos PDF que especifican los requisitos y el proceso a seguir, en algunos mencionan que el periodo para recibir ofertas es de 5 días a partir de la publicación, sin mencionar en qué momento se realizó la acción.

Dos Pinos

La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos centraliza sus oportunidades laborales en el portal en línea. En la sección “Tu carrera”, los aspirantes pueden seleccionar la bandera de Costa Rica para ver las plazas locales.

Al momento de realizar este artículo, había puestos como “Analista de Inventarios”, “Chofer de Unidad de Entrega” y “Médico Veterinario”. El proceso de aplicación no requiere crear una cuenta; solo se necesita un correo electrónico y aceptar las condiciones para continuar con la postulación.

Los portales de empleo de las principales empresas del país permiten a los interesados registrar su currículum y aplicar a vacantes disponibles. (Universidad Fidélitas/Cortesía)

Banco de Costa Rica

Para aplicar a un puesto en el BCR, se debe acceder a la sección “Trabaje con nosotros” en el portal de la entidad. El sitio ofrece las pestañas “Registrar Currículo” y “Anuncios de Empleo”.

En la primera, los interesados pueden ingresar su información a la base de datos del conglomerado. En la segunda, se publican las vacantes disponibles, que al día de hoy sumaban 11, incluyendo “Cajero (a) bancario”, “Gestor de ingeniería o arquitectura” e “Ingeniero senior devops”.

Coca-Cola FEMSA

Es mediante el portal de empleo de Coca-Cola FEMSA. Los candidatos deben utilizar el buscador por ubicación y escribir “Costa Rica”. Al 30 de agosto, la compañía tenía plazas activas como “Ayudante GAM Nuevo” en Cartago, “Mecánico Automotriz” en Belén y “Analista de Calidad (Contactos)” en San José.

Al elegir una vacante y presionar “Enviar candidatura ahora”, el sistema permite ingresar con un perfil de LinkedIn o crear una cuenta en la plataforma para continuar con el proceso.

FIFCO

Florida Ice and Farm Company gestiona su reclutamiento en la sección “Carreras” de su sitio web. Al seleccionar “Trabaje con nosotros”, se accede a un portal donde se pueden visualizar todos los puestos disponibles.

Al filtrar por Costa Rica, la plataforma mostraba 33 ofertas de empleo al momento de esta redacción, entre ellas “Auxiliar de Producto Terminado” en Liberia, “Gestor/a de Ruta Nicoya” y “Técnico/a de Mantenimiento” en el GAM.

Para aplicar, se selecciona el puesto y se inicia el registro con un correo electrónico, sin necesidad de crear una cuenta previamente.