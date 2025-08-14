Empleo Costa Rica

¿Busca trabajo en el sector tecnológico? Una expansión corporativa generará una alta demanda de personal especializado en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Costa Rica experimenta una demanda creciente por habilidades especializadas en diversas industrias. Este escenario genera oportunidades para profesionales que buscan nuevos desafíos y vías de crecimiento laboral.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleosWest Monroeconsultoríastecnologías
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.