Cadena de hoteles Marriott ofrece estos empleos en sus propiedades cercanas al aeropuerto Juan Santamaría; vea en cuáles puestos

El corredor hotelero cercano al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, es uno de los polos de empleo más dinámicos del sector servicios en Costa Rica.

Una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo tiene abierto un proceso de reclutamiento para fortalecer los equipos de dos de sus propiedades en esta localidad.

Marriott International tiene actualmente nuevas plazas abiertas para sus hoteles Courtyard y Fairfield by Marriott, ambos ubicados en el Radial Francisco J. Orlich, en Alajuela.

La cadena Marriott International busca personal para sus hoteles ubicados en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela. ( - /Marriott)

Los perfiles que se buscan

La compañía busca llenar dos tipos de vacantes, una orientada a estudiantes universitarios y otra para profesionales en el área de servicio al cliente.

La compañía busca llenar una amplia gama de vacantes, desde pasantías y puestos operativos hasta roles de supervisión y coordinación. A continuación, se detallan las plazas disponibles:

Pasantía Universitaria

Lugar: Courtyard San Jose Airport Alajuela

Courtyard San Jose Airport Alajuela Asesor de bienestar del huésped

Lugar: Fairfield by Marriott San Jose Airport Alajuela, AC Hotel San Jose Airport Belen y Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén

Fairfield by Marriott San Jose Airport Alajuela, AC Hotel San Jose Airport Belen y Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén Experto en Experiencia de Recreación

Lugar: Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén

Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén Agente de Prevención con Licencia B1

Lugar: AC Hotel San Jose Airport Belen

AC Hotel San Jose Airport Belen Cocinero

Lugar: AC Hotel San Jose Airport Belen y Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén

AC Hotel San Jose Airport Belen y Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén Asistente Administrativo de Restaurante

Lugar: AC Hotel San Jose Airport Belen

AC Hotel San Jose Airport Belen Anfitrión

Lugar: AC Hotel San Jose Airport Belen

AC Hotel San Jose Airport Belen Supervisor de Restaurante

Lugar: AC Hotel San Jose Airport Belen

AC Hotel San Jose Airport Belen Supervisor de Contabilidad

Lugar: AC Hotel San Jose Airport Belen

AC Hotel San Jose Airport Belen Oficial de Salud Ocupacional

Lugar: Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén

Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén Coordinador de Mercadeo

Lugar: Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén

Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén Agente de Compras

Lugar: Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén

¿Cómo y dónde postularse?

El proceso de reclutamiento para ambas posiciones se gestiona de manera centralizada a través del portal de carreras global de la compañía.

Los interesados deben ingresar a la dirección careers.marriott.com, utilizar los filtros de búsqueda para seleccionar “Costa Rica” como el país y “Alajuela”, “Heredia” o “Costa Rica” como la ciudad. Esto debido a que por alguna razón la empresa colocó varios puestos en estos hoteles en ciudad “Costa Rica”.

En estas secciones, podrán encontrar el detalle de cada una de las vacantes y el enlace para aplicar directamente.