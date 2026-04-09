Cadena hotelera abre espacios para contratar talento en Costa Rica: conozca los detalles de su próxima feria de empleo

La industria hotelera en Costa Rica mantiene procesos de contratación en distintas áreas operativas, en un contexto donde el mercado laboral registra 147.000 personas sin empleo y una tasa de desempleo de 6,3% al cierre de 2025, según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Una empresa del sector turismo anunció la apertura de un espacio presencial para captar personal interesado en incorporarse a servicios de atención, cocina y operación hotelera, en una actividad que se realizará en la capital.

El evento se desarrollará el próximo viernes 10 de abril en el Hilton San José La Sabana, donde la organización indicó que “se estarán recibiendo currículums para diferentes posiciones operativas y de servicio” durante una jornada que irá de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

La feria de empleo se realizará en el hotel Hilton San José La Sabana con recepción directa de currículums. (Hilton/guestreservations)

La convocatoria la realiza CLS Hospitality Group, operador de tres hoteles de la marca Hilton en el país, entre ellos el Hilton San José La Sabana, el Gran Hotel Costa Rica Curio Collection y el Hilton Garden Inn San José La Sabana.

Entre los puestos disponibles se incluyen cocineros, mucamas, operarios de mantenimiento, lavaplatos, botones, valet parking, recepcionistas y misceláneos, según detalla el comunicado.

La empresa también especificó requisitos para algunas posiciones, al indicar que se “solicita carné de manipulación de alimentos para puestos de cocina y salón, licencia de conducir para valet parking”, además de habilidades de trabajo en equipo y orientación al cliente.

El grupo señaló que la actividad busca atraer personas interesadas en desarrollar carrera en el sector turismo, al afirmar que “queremos abrir nuestras puertas a todas aquellas personas que buscan una oportunidad laboral”, según indicó la directora general, Nayarith Pérez.

La hotelería mantiene demanda de personal en áreas operativas y de servicio en San José. (Jose Diaz)

Las personas interesadas podrán presentarse directamente con su currículum actualizado, sin necesidad de inscripción previa, en el salón Starline 2 del hotel.

La empresa explicó que la feria forma parte de su estrategia para fortalecer su operación en el país, donde administra activos hoteleros en una zona que concentra actividad corporativa, turística y de servicios en San José.

El sector hotelero forma parte de las actividades vinculadas al turismo, uno de los principales generadores de empleo en el país, lo que mantiene abiertas oportunidades en servicios, atención al cliente y operación interna.