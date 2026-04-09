Empleo Costa Rica

Cadena hotelera abre espacios para contratar talento en Costa Rica: conozca los detalles de su próxima feria de empleo

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Por Mathew Chaves

La industria hotelera en Costa Rica mantiene procesos de contratación en distintas áreas operativas, en un contexto donde el mercado laboral registra 147.000 personas sin empleo y una tasa de desempleo de 6,3% al cierre de 2025, según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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