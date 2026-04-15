Cinde lanza feria de empleo exclusiva; vea si usted podrá participar por un puesto en multinacionales

Las oportunidades laborales en empresas multinacionales toman forma en un evento que conecta directamente a candidatos con reclutadores, mediante un proceso estructurado que prioriza la coincidencia entre perfiles y vacantes reales.

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) anunció la realización de CINDE Jobs Advanced: Servicios corporativos, una jornada dirigida a profesionales con experiencia previa en áreas estratégicas dentro de compañías globales.

El evento se llevará a cabo el jueves 30 de abril de 2026 en el área del centro de San José, aunque la ubicación exacta será comunicada únicamente a las personas seleccionadas tras completar el proceso de registro.

La participación es gratuita, pero no abierta al público general, ya que requiere una inscripción previa y un proceso de validación de perfiles que determinará quiénes recibirán la invitación final.

Las personas interesadas deben registrarse en el sitio oficial y completar su perfil al 100%, incluyendo experiencia laboral, formación académica y habilidades.

El formato prioriza entrevistas previamente coordinadas en lugar de atención por orden de llegada. (Procomer/Cortesía)

Como parte del proceso, es obligatorio realizar la prueba de inglés BELT, una evaluación en línea que mide el dominio del idioma y que toma entre 30 y 50 minutos en total, incluyendo el tiempo de configuración.

Cinde indicó que la selección de candidatos ya inició y consiste en comparar los perfiles registrados con vacantes reales disponibles en empresas participantes.

Quienes sean seleccionados deberán confirmar su asistencia y elegir con cuáles compañías desean reunirse, paso necesario para recibir un código QR personal que permitirá el ingreso al evento.

El formato elimina las filas tradicionales y organiza encuentros previamente agendados, lo que permite a cada participante asistir directamente a entrevistas individuales con reclutadores.

Cada candidato podrá reservar hasta tres sesiones con antelación y, en caso de disponibilidad, añadir más reuniones el mismo día del evento.

El enfoque de esta edición se centra en servicios corporativos, específicamente en áreas como finanzas, contabilidad, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, mercadeo, ventas, cadena de suministro y funciones administrativas.

Según la organización, estos perfiles corresponden a equipos especializados que sostienen la operación de negocios globales desde Costa Rica.

Más de diez empresas multinacionales confirmaron su participación, entre ellas Amazon, Deloitte, IBM, Experian, Johnson & Johnson y Align Technology. También se suman compañías como Stryker, TE Connectivity, Merck y Edwards Lifesciences.

El evento cuenta con el apoyo de organizaciones como Idioma Internacional, Telecable, SkyPublicidad y Global Skill Center, que participan como aliados en el desarrollo de la jornada.

Además de las entrevistas, los asistentes tendrán acceso a espacios de preparación, incluyendo una sala virtual de acompañamiento donde voluntarios brindarán orientación previa a las reuniones.

La dinámica está diseñada para ofrecer un entorno más personalizado, con encuentros estructurados y sin aglomeraciones, lo que busca optimizar el tiempo tanto de candidatos como de empresas.

Las personas interesadas aún pueden completar su registro en línea en: https://advanced.cindejobs.com/en/login, mientras el proceso de selección continúa en curso durante esta semana.