Empleo Costa Rica

Cinde lanza feria de empleo exclusiva; vea si usted podrá participar por un puesto en multinacionales

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Por Mathew Chaves

Las oportunidades laborales en empresas multinacionales toman forma en un evento que conecta directamente a candidatos con reclutadores, mediante un proceso estructurado que prioriza la coincidencia entre perfiles y vacantes reales.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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