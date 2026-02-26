Empleo Costa Rica

Davibank abre proceso de contratación en Costa Rica para su operación bancaria; vea la vacante disponible y cómo participar

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Una entidad del sector financiero publicó recientemente una convocatoria laboral dirigida a profesionales interesados en integrarse a su operación bancaria en Costa Rica, como parte de un proceso de reclutamiento activo divulgado mediante canales corporativos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleosofertas laboralesbanca Costa Ricastrabajossector financiero
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.