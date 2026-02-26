Davibank abre proceso de contratación en Costa Rica para su operación bancaria; vea la vacante disponible y cómo participar

Una entidad del sector financiero publicó recientemente una convocatoria laboral dirigida a profesionales interesados en integrarse a su operación bancaria en Costa Rica, como parte de un proceso de reclutamiento activo divulgado mediante canales corporativos.

La vacante corresponde al puesto de ejecutivo(a) de relación de banca premium, orientado a estudiantes avanzados en Administración de Empresas, Economía o carreras afines.

Entre los requisitos indicados en la publicación se incluyen:

Inglés intermedio.

Experiencia en atención de cartera afluente dentro del sector bancario.

La convocatoria incluye conocimientos técnicos relacionados con ventas y asesoría financiera. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A nivel técnico, se solicita conocimiento para:

Determinar necesidades del cliente e identificar metas financieras.

Recomendar soluciones financieras adecuadas.

Negociar y vender productos financieros.

Conocer características, beneficios y políticas de productos de banca personal, patrimonial, comercial y para pymes.

El anuncio también menciona habilidades en orientación a resultados, comunicación y negociación.

La empresa no detalla salario ni condiciones contractuales en la publicación difundida.

Las personas interesadas pueden enviar su información al correo del área de atracción de talento: atracciondetalento@davivienda.cr.