Davibank abre proceso de contratación en Costa Rica para su operación bancaria; vea la vacante disponible y cómo participar

Una entidad del sector financiero publicó recientemente una convocatoria laboral dirigida a profesionales interesados en integrarse a su operación bancaria en Costa Rica, como parte de un proceso de reclutamiento activo divulgado mediante canales corporativos.
La vacante corresponde al puesto de ejecutivo(a) de relación de banca premium, orientado a estudiantes avanzados en Administración de Empresas, Economía o carreras afines.
Entre los requisitos indicados en la publicación se incluyen:
Inglés intermedio.
Experiencia en atención de cartera afluente dentro del sector bancario.
A nivel técnico, se solicita conocimiento para:
Determinar necesidades del cliente e identificar metas financieras.
Recomendar soluciones financieras adecuadas.
Negociar y vender productos financieros.
Conocer características, beneficios y políticas de productos de banca personal, patrimonial, comercial y para pymes.
El anuncio también menciona habilidades en orientación a resultados, comunicación y negociación.
La empresa no detalla salario ni condiciones contractuales en la publicación difundida.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.