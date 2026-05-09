Empleo Costa Rica

El Rey ofrece empleo en Cartago: conozca cómo aplicar y cuáles perfiles busca la empresa

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Por Mathew Chaves

La cadena de tiendas por departamento El Rey mantiene abierta una vacante para su operación en Cartago, como parte de un fortalecimiento en el área de servicio al cliente y gestión operativa.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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