El Rey ofrece empleo en Cartago: conozca cómo aplicar y cuáles perfiles busca la empresa

La cadena de tiendas por departamento El Rey mantiene abierta una vacante para su operación en Cartago, como parte de un fortalecimiento en el área de servicio al cliente y gestión operativa.

Tienda El Rey en Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

La persona seleccionada tendrá a cargo la coordinación y control del área de cajas, mediante la planificación previa de la operación y la supervisión del cumplimiento de políticas, procedimientos y protocolos internos definidos por la empresa.

Entre las funciones principales destacan supervisar el orden y limpieza del área de cajas, garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y organizar al personal cajero para evitar filas y agilizar la atención a clientes.

La plaza disponible corresponde al puesto de jefe(a) de cajas, por lo que la empresa busca perfiles con experiencia en supervisión de personal, manejo operativo y atención al cliente dentro del sector minorista (retail).

El cargo también implica atender solicitudes relacionadas con cambios de mercadería, notas de crédito, anulaciones de comprobantes (vouchers) por cobros dobles y procesos de facturación electrónica, además de validar exoneraciones y órdenes de compra para evitar reprocesos.

Asimismo, la persona contratada deberá asegurar que el área disponga de herramientas y suministros necesarios para mantener la continuidad de la operación y minimizar afectaciones en ventas.

Como requisitos, la empresa solicita bachillerato en educación media y considera deseables estudios en administración o carreras afines. Además, pide al menos un año de experiencia en supervisión de cajas, manejo de personal y tesorería, así como conocimiento en operación de cajas dentro del sector.

El perfil buscado incluye competencias en liderazgo, orden y planificación, trabajo en equipo y comunicación asertiva.

La publicación de la vacante no detalla el salario ni otros beneficios asociados al puesto.

Las personas interesadas pueden postularse mediante el sitio de reclutamiento de El Rey.