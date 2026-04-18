Empleo público: Aresep ofrece plazas con salario de ₡1,6 millones y así puede aplicar

El sector público habilitó un proceso para contratar personal en funciones de atención a la ciudadanía.

La convocatoria establece requisitos en formación académica, experiencia laboral y condiciones de trabajo en distintas regiones del país.

Las personas interesadas deben completar la postulación en línea dentro de un período definido.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) abrió el concurso externo 013-2026 para llenar cuatro plazas de profesional 3 en atención al usuario, con un salario global de ₡1.691.475.

Las postulaciones se recibirán del 16 al 20 de abril de 2026 en el sitio https://aresep.go.cr/empleo

El puesto pertenece a la Dirección General de Atención al Usuario y contempla trabajo con comunidades para gestionar información y consultas sobre servicios públicos.

El puesto implica interacción directa con comunidades para canalizar consultas sobre tarifas, calidad y acceso a servicios regulados. (Alonso Tenorio)

El cargo incluye giras fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). La persona deberá destinar cerca del 60% de su jornada a trabajo de campo.

El puesto requiere licencia de conducir B1 vigente para el uso de vehículos institucionales.

Aresep acepta títulos en Trabajo Social, Sociología, Planificación Económica y Social, Administración de Empresas o Psicología, con licenciatura o bachillerato universitario más maestría.

El concurso solicita 18 meses de experiencia, comprobables en al menos cinco de siete áreas:

Gestión de proyectos sociales y comunitarios de interés público.

Diseño y ejecución de iniciativas de participación ciudadana.

Articulación con comunidades, grupos organizados, instituciones públicas, etc.

Gestión local.

Procesos de atención y servicio a personas usuarias.

Desarrollo de planes de trabajo y gestión para la organización de procesos y actividades grupales para el desarrollo local.

Desarrollo de procesos de facilitación para la gestión alterna de conflictos.

El cargo también atiende consultas y gestiona inquietudes de usuarios sobre tarifas y calidad en servicios regulados como autobuses y taxis. (JOHN DURAN)

Las personas deben estar incorporadas al colegio profesional correspondiente. Además, no pueden haberse acogido a programas de movilidad laboral voluntaria en el sector público durante los últimos siete años, es decir, no haber salido de una institución estatal mediante esquemas de retiro anticipado con incentivo económico en ese período.

Aresep evaluará la fase inicial con documentos: experiencia (50%), formación académica (40%) y capacitación (10%). Se requiere un mínimo de 70%.

Las personas que avancen realizarán una prueba técnica (50%), una evaluación psicométrica (25%) y una entrevista (25%), que definirán el resultado final.