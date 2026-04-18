Empleo Costa Rica

Empleo público: Aresep ofrece plazas con salario de ₡1,6 millones y así puede aplicar

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Por Mathew Chaves

El sector público habilitó un proceso para contratar personal en funciones de atención a la ciudadanía.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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