Empleo público en Costa Rica: cinco instituciones buscan personal; vea los puestos y los salarios

Durante este mes de agosto varias instituciones estatales mantienen abierto el reclutamiento para distintos puestos en jornada completa y horario diurno.

Las convocatorias corresponden a ministerios como Cultura y Juventud, Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Salud.

Los salarios globales de estas plazas oscilan entre ₡401.896 y ₡780.957, y los requisitos varían desde un bachillerato en Educación Media hasta estudios universitarios en carreras técnicas o diplomados.

Plazas disponibles

Estas son las vacantes vigentes:

Técnico(a) en Fomento de Actividades Culturales – Ministerio de Cultura y Juventud, Heredia. Salario global: ₡561.741. Requisitos: segundo año universitario aprobado o carrera técnica afín; también se admite bachillerato en Educación Media con técnico relacionado. No solicita experiencia. Disponibilidad para viajar: No. Cierre de registro: 22 de agosto de 2025.

Técnico(a) en Ingeniería Civil – Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Puntarenas. Salario global: ₡780.957. Requisitos: diplomado, tercer año universitario o carrera técnica afín; en caso de bachillerato con técnico, se exigen 4 años de experiencia. Disponibilidad para viajar: Sí. Cierre de registro: 22 de agosto de 2025.

Oficinista (exclusivo para personas con discapacidad) – MOPT, Liberia, Guanacaste Salario global: ₡401.896. Requisitos: bachillerato en Educación Media y capacitación o certificación específica relacionada con el puesto. Disponibilidad para viajar: No. Cierre de registro: 21 de agosto de 2025.

Técnico(a) en Informática 2, Gestión TIC – MOPT, San José. Salario global: ₡584.576. Requisitos: bachillerato en Educación Media, título técnico en informática o área afín y al menos un año de experiencia específica. Disponibilidad para viajar: Sí. Cierre de registro: 21 de agosto de 2025.

Inspector(a) de Manejo Integrado de Vectores – Ministerio de Salud, Limón. Salario global: ₡621.112. Requisitos: bachillerato en Educación Media y dos años de experiencia, o certificado de Tercer Ciclo de Educación General Básica y seis años de experiencia afín. Disponibilidad para viajar: Sí. Cierre de registro: 20 de agosto de 2025.

Procedimiento de postulación

Las personas interesadas pueden ingresar al sitio web del Servicio Civil para conocer los atestados requeridos y realizar la postulación electrónica. Además, se solicita estar inscrito en el Registro de Oferentes del Servicio Civil, según las condiciones que define cada entidad.