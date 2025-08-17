Empleo Costa Rica

Empleo público en Costa Rica: cinco instituciones buscan personal; vea los puestos y los salarios

Las oportunidades incluyen áreas de cultura, ingeniería, informática, salud y administración, con opciones exclusivas para personas con discapacidad.

EscucharEscuchar
Por Alonso Ramírez

Durante este mes de agosto varias instituciones estatales mantienen abierto el reclutamiento para distintos puestos en jornada completa y horario diurno.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo público en Costa Ricaempleos en Costa Rica
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.