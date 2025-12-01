Empleo público en Costa Rica: Grupo ICE ofrece 10 puestos con salarios de hasta ₡1,7 millones; vea cómo ganar uno

El Grupo ICE ha habilitado un concurso externo de empleo público en Costa Rica para conformar un registro de elegibles que cubrirá diversas vacantes profesionales y técnicas.

Las contrataciones se rigen bajo la Modalidad 08 del Reglamento Autónomo Laboral (RAL), lo que implica una jornada de 48 horas semanales y un salario único sin sobresueldos.

A continuación, presentamos el detalle de cada puesto disponible, sus requisitos obligatorios, remuneración bruta y fechas límite para postularse.

1. Especialista en Gestión de Insumos Contables

Categoría: Profesional Soporte Especializado (PSOE).

Profesional Soporte Especializado (PSOE). Salario bruto: ₡1.774.546.

₡1.774.546. Requisitos académicos: Licenciatura universitaria en Administración (con énfasis en Contabilidad o Contaduría Pública) o Contaduría Pública. Debe estar incorporado y activo en el Colegio Profesional respectivo.

Licenciatura universitaria en Administración (con énfasis en Contabilidad o Contaduría Pública) o Contaduría Pública. Debe estar incorporado y activo en el Colegio Profesional respectivo. Experiencia: Mínimo 4 años en revisión, registro y análisis de datos.

Mínimo 4 años en revisión, registro y análisis de datos. Otros requisitos: Inglés técnico nivel intermedio. Licencia B1 (deseable).

Inglés técnico nivel intermedio. Licencia B1 (deseable). Fecha límite: 9 de diciembre de 2025.

2. Profesional Experto en Desarrollo de Soluciones Digitales e Infraestructura Corporativa

Categoría: Profesional Soporte Especializado (PSOE).

Profesional Soporte Especializado (PSOE). Salario bruto: ₡1.774.546.

₡1.774.546. Requisitos académicos: Licenciatura universitaria en Ciberseguridad, Ingeniería en Sistemas, Informática, Computación o Telemática. Colegiatura activa requerida.

Licenciatura universitaria en Ciberseguridad, Ingeniería en Sistemas, Informática, Computación o Telemática. Colegiatura activa requerida. Experiencia: Mínimo 4 años en herramientas de seguridad y redes, solución de problemas técnicos o arquitecturas de seguridad.

Mínimo 4 años en herramientas de seguridad y redes, solución de problemas técnicos o arquitecturas de seguridad. Otros requisitos: Inglés técnico nivel intermedio y Licencia B1 al día.

Inglés técnico nivel intermedio y Licencia B1 al día. Fecha límite: 9 de diciembre de 2025.

3. Profesional Desarrollo de Soluciones Digitales e Infraestructura Corporativa

Categoría: Profesional Soporte Senior (PSOS).

Profesional Soporte Senior (PSOS). Salario bruto: ₡1.405.291.

₡1.405.291. Requisitos académicos: Bachiller universitario en Ciberseguridad, Ingeniería en Sistemas, Informática, Computación o Telemática. Colegiatura activa requerida.

Bachiller universitario en Ciberseguridad, Ingeniería en Sistemas, Informática, Computación o Telemática. Colegiatura activa requerida. Experiencia: Mínimo 2 años en herramientas de seguridad y redes.

Mínimo 2 años en herramientas de seguridad y redes. Otros requisitos: Inglés técnico nivel intermedio y Licencia B1 al día.

Inglés técnico nivel intermedio y Licencia B1 al día. Fecha límite: 9 de diciembre de 2025.

4. Profesional B en Topografía Diseño Red de Acceso

Categoría: Profesional Soporte Senior (PSOS).

Profesional Soporte Senior (PSOS). Salario bruto: ₡1.405.291.

₡1.405.291. Requisitos académicos: Bachiller universitario en Ingeniería Topográfica o Catastral.

Bachiller universitario en Ingeniería Topográfica o Catastral. Experiencia: Mínimo 2 años en actividades orientadas al despliegue de redes de acceso de nueva generación.

Mínimo 2 años en actividades orientadas al despliegue de redes de acceso de nueva generación. Otros requisitos: Licencia B1 al día y nivel intermedio de inglés (conversación, lectura y escritura) con certificación.

Licencia B1 al día y nivel intermedio de inglés (conversación, lectura y escritura) con certificación. Fecha límite: 11 de diciembre de 2025.

5. Profesional Diseño Plataformas VAS

Categoría: Profesional Soporte Senior (PSOS).

Profesional Soporte Senior (PSOS). Salario bruto: ₡1.405.291.

₡1.405.291. Requisitos académicos: Bachiller universitario en Ingenierías: Telemática, Electrónica, Eléctrica, Sistemas o Telecomunicaciones.

Bachiller universitario en Ingenierías: Telemática, Electrónica, Eléctrica, Sistemas o Telecomunicaciones. Experiencia: Mínimo 2 años en diseño de plataformas de servicios de valor agregado (VAS).

Mínimo 2 años en diseño de plataformas de servicios de valor agregado (VAS). Otros requisitos: Licencia B1 al día.

Licencia B1 al día. Fecha límite: 10 de diciembre de 2025.

6. Profesional Gestión Tecnológica Operativa de la DOCSE 2

Categoría: Profesional Soporte Senior (PSOS).

Profesional Soporte Senior (PSOS). Salario bruto: ₡1.405.291.

₡1.405.291. Requisitos académicos: Bachiller universitario en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Electromecánica o Telemática.

Bachiller universitario en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Electromecánica o Telemática. Experiencia: 2 años en desarrollo, coordinación e implementación de gestión tecnológica operativa.

2 años en desarrollo, coordinación e implementación de gestión tecnológica operativa. Otros requisitos: Licencia B1 vigente.

Licencia B1 vigente. Fecha límite: 8 de diciembre de 2025.

7. Profesional en Diseño de Elementos de Core Fijo y Móvil

Categoría: Profesional Soporte Senior (PSOS).

Profesional Soporte Senior (PSOS). Salario bruto: ₡1.405.291.

₡1.405.291. Requisitos académicos: Bachiller universitario en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Telemática, Informática o Sistemas.

Bachiller universitario en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Telemática, Informática o Sistemas. Experiencia: Mínimo 2 años en actividades relacionadas con elementos de control de redes fijas y móviles (CORE).

Mínimo 2 años en actividades relacionadas con elementos de control de redes fijas y móviles (CORE). Otros requisitos: Licencia B1 vigente y certificación de inglés nivel intermedio.

Licencia B1 vigente y certificación de inglés nivel intermedio. Fecha límite: 8 de diciembre de 2025.

8. Profesional Diseño Outdoor

Categoría: Profesional Soporte Junior (PSOJ).

Profesional Soporte Junior (PSOJ). Salario bruto: ₡1.202.958.

₡1.202.958. Requisitos académicos: Bachiller universitario en Informática, Eléctrica, Electromecánica, Mantenimiento Industrial, Electrónica o Telecomunicaciones.

Bachiller universitario en Informática, Eléctrica, Electromecánica, Mantenimiento Industrial, Electrónica o Telecomunicaciones. Experiencia: Se solicita como requisito deseable tener mínimo seis meses en diseño de redes de acceso inalámbricas exteriores.

Se solicita como requisito deseable tener mínimo seis meses en diseño de redes de acceso inalámbricas exteriores. Otros requisitos: Licencia B1 vigente, certificación de trabajos en alturas (actualizada, no menos de 2 años) e Inglés Técnico intermedio certificado.

Licencia B1 vigente, certificación de trabajos en alturas (actualizada, no menos de 2 años) e Inglés Técnico intermedio certificado. Fecha límite: 8 de diciembre de 2025.

9. Técnico A de Implementación de Red de Acceso Inalámbrico

Categoría: Técnico de Negocio en Telecomunicaciones (TNT2).

Técnico de Negocio en Telecomunicaciones (TNT2). Salario bruto: ₡827.757.

₡827.757. Requisitos académicos: Bachiller en Educación Media y Técnico Medio (de Colegio Profesional o Institución reconocida) en Electricidad, Electromecánica, Electrónica, Telecomunicaciones o Telemática. También se admite Tercer Ciclo con título técnico.

Bachiller en Educación Media y Técnico Medio (de Colegio Profesional o Institución reconocida) en Electricidad, Electromecánica, Electrónica, Telecomunicaciones o Telemática. También se admite Tercer Ciclo con título técnico. Experiencia: Mínimo 1 año en implementación de equipos de red de acceso inalámbrico.

Mínimo 1 año en implementación de equipos de red de acceso inalámbrico. Otros requisitos: Licencia B1 vigente.

Licencia B1 vigente. Fecha límite: 9 de diciembre de 2025.

10. Técnico Soporte 3 (Socio Ambiental)

Categoría: Técnico Soporte 3 (TESO3).

Técnico Soporte 3 (TESO3). Salario bruto: ₡705.442.

₡705.442. Requisitos académicos: Bachiller en Educación Media y Técnico (Colegio o Institución reconocida) en Agroecología, Turismo Ecológico, Forestal o Gestión Ambiental. Alternativamente, Bachiller con 60 créditos universitarios en carreras afines.

Bachiller en Educación Media y Técnico (Colegio o Institución reconocida) en Agroecología, Turismo Ecológico, Forestal o Gestión Ambiental. Alternativamente, Bachiller con 60 créditos universitarios en carreras afines. Experiencia: Mínimo 3 años en manejo de residuos o aplicación de normas socioambientales.

Mínimo 3 años en manejo de residuos o aplicación de normas socioambientales. Otros requisitos: Licencia B1 vigente.

Licencia B1 vigente. Fecha límite: 8 de diciembre de 2025.

Cómo aplicar

Los interesados deben realizar el proceso a través del sitio web oficial: https://empleos.grupoice.com/.

Es indispensable: