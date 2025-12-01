Empleo público en Costa Rica: Grupo ICE ofrece 10 puestos con salarios de hasta ₡1,7 millones; vea cómo ganar uno

El Grupo ICE ha habilitado un concurso externo de empleo público en Costa Rica para conformar un registro de elegibles que cubrirá diversas vacantes profesionales y técnicas.
Las contrataciones se rigen bajo la Modalidad 08 del Reglamento Autónomo Laboral (RAL), lo que implica una jornada de 48 horas semanales y un salario único sin sobresueldos.
A continuación, presentamos el detalle de cada puesto disponible, sus requisitos obligatorios, remuneración bruta y fechas límite para postularse.
1. Especialista en Gestión de Insumos Contables
- Categoría: Profesional Soporte Especializado (PSOE).
- Salario bruto: ₡1.774.546.
- Requisitos académicos: Licenciatura universitaria en Administración (con énfasis en Contabilidad o Contaduría Pública) o Contaduría Pública. Debe estar incorporado y activo en el Colegio Profesional respectivo.
- Experiencia: Mínimo 4 años en revisión, registro y análisis de datos.
- Otros requisitos: Inglés técnico nivel intermedio. Licencia B1 (deseable).
- Fecha límite: 9 de diciembre de 2025.
2. Profesional Experto en Desarrollo de Soluciones Digitales e Infraestructura Corporativa
- Categoría: Profesional Soporte Especializado (PSOE).
- Salario bruto: ₡1.774.546.
- Requisitos académicos: Licenciatura universitaria en Ciberseguridad, Ingeniería en Sistemas, Informática, Computación o Telemática. Colegiatura activa requerida.
- Experiencia: Mínimo 4 años en herramientas de seguridad y redes, solución de problemas técnicos o arquitecturas de seguridad.
- Otros requisitos: Inglés técnico nivel intermedio y Licencia B1 al día.
- Fecha límite: 9 de diciembre de 2025.
3. Profesional Desarrollo de Soluciones Digitales e Infraestructura Corporativa
- Categoría: Profesional Soporte Senior (PSOS).
- Salario bruto: ₡1.405.291.
- Requisitos académicos: Bachiller universitario en Ciberseguridad, Ingeniería en Sistemas, Informática, Computación o Telemática. Colegiatura activa requerida.
- Experiencia: Mínimo 2 años en herramientas de seguridad y redes.
- Otros requisitos: Inglés técnico nivel intermedio y Licencia B1 al día.
- Fecha límite: 9 de diciembre de 2025.
4. Profesional B en Topografía Diseño Red de Acceso
- Categoría: Profesional Soporte Senior (PSOS).
- Salario bruto: ₡1.405.291.
- Requisitos académicos: Bachiller universitario en Ingeniería Topográfica o Catastral.
- Experiencia: Mínimo 2 años en actividades orientadas al despliegue de redes de acceso de nueva generación.
- Otros requisitos: Licencia B1 al día y nivel intermedio de inglés (conversación, lectura y escritura) con certificación.
- Fecha límite: 11 de diciembre de 2025.
5. Profesional Diseño Plataformas VAS
- Categoría: Profesional Soporte Senior (PSOS).
- Salario bruto: ₡1.405.291.
- Requisitos académicos: Bachiller universitario en Ingenierías: Telemática, Electrónica, Eléctrica, Sistemas o Telecomunicaciones.
- Experiencia: Mínimo 2 años en diseño de plataformas de servicios de valor agregado (VAS).
- Otros requisitos: Licencia B1 al día.
- Fecha límite: 10 de diciembre de 2025.
6. Profesional Gestión Tecnológica Operativa de la DOCSE 2
- Categoría: Profesional Soporte Senior (PSOS).
- Salario bruto: ₡1.405.291.
- Requisitos académicos: Bachiller universitario en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Electromecánica o Telemática.
- Experiencia: 2 años en desarrollo, coordinación e implementación de gestión tecnológica operativa.
- Otros requisitos: Licencia B1 vigente.
- Fecha límite: 8 de diciembre de 2025.
7. Profesional en Diseño de Elementos de Core Fijo y Móvil
- Categoría: Profesional Soporte Senior (PSOS).
- Salario bruto: ₡1.405.291.
- Requisitos académicos: Bachiller universitario en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Telemática, Informática o Sistemas.
- Experiencia: Mínimo 2 años en actividades relacionadas con elementos de control de redes fijas y móviles (CORE).
- Otros requisitos: Licencia B1 vigente y certificación de inglés nivel intermedio.
- Fecha límite: 8 de diciembre de 2025.
8. Profesional Diseño Outdoor
- Categoría: Profesional Soporte Junior (PSOJ).
- Salario bruto: ₡1.202.958.
- Requisitos académicos: Bachiller universitario en Informática, Eléctrica, Electromecánica, Mantenimiento Industrial, Electrónica o Telecomunicaciones.
- Experiencia: Se solicita como requisito deseable tener mínimo seis meses en diseño de redes de acceso inalámbricas exteriores.
- Otros requisitos: Licencia B1 vigente, certificación de trabajos en alturas (actualizada, no menos de 2 años) e Inglés Técnico intermedio certificado.
- Fecha límite: 8 de diciembre de 2025.
9. Técnico A de Implementación de Red de Acceso Inalámbrico
- Categoría: Técnico de Negocio en Telecomunicaciones (TNT2).
- Salario bruto: ₡827.757.
- Requisitos académicos: Bachiller en Educación Media y Técnico Medio (de Colegio Profesional o Institución reconocida) en Electricidad, Electromecánica, Electrónica, Telecomunicaciones o Telemática. También se admite Tercer Ciclo con título técnico.
- Experiencia: Mínimo 1 año en implementación de equipos de red de acceso inalámbrico.
- Otros requisitos: Licencia B1 vigente.
- Fecha límite: 9 de diciembre de 2025.
10. Técnico Soporte 3 (Socio Ambiental)
- Categoría: Técnico Soporte 3 (TESO3).
- Salario bruto: ₡705.442.
- Requisitos académicos: Bachiller en Educación Media y Técnico (Colegio o Institución reconocida) en Agroecología, Turismo Ecológico, Forestal o Gestión Ambiental. Alternativamente, Bachiller con 60 créditos universitarios en carreras afines.
- Experiencia: Mínimo 3 años en manejo de residuos o aplicación de normas socioambientales.
- Otros requisitos: Licencia B1 vigente.
- Fecha límite: 8 de diciembre de 2025.
Cómo aplicar
Los interesados deben realizar el proceso a través del sitio web oficial: https://empleos.grupoice.com/.
Es indispensable:
- Completar el “Perfil del Candidato” y adjuntar el currículum.
- Enviar la documentación probatoria (títulos, certificaciones de experiencia, cédula, licencias) al correo electrónico indicado en cada cartel específico, indicando en el asunto el nombre del puesto y del participante.
- Cumplir con la fecha y hora de cierre estipulada para cada concurso.