Empleo público en Costa Rica: Municipalidad de Curridabat abre vacante con salario de ¢2,3 millones. Vea cómo aplicar

La Municipalidad de Curridabat informó que requiere contratar una Jefatura de Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Vial, bajo la modalidad de nombramiento interino.

El puesto tiene como objetivo planificar, programar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos necesarios para dar seguimiento, control y ejecución a obras civiles en el cantón.

Requisitos

Entre los requisitos establecidos por la municipalidad se encuentran:

Licenciatura en Ingeniería Civil o Ingeniería en Construcción.

Incorporación al colegio profesional respectivo.

Mínimo cuatro años de experiencia en manejo de proyectos de ingeniería, preferiblemente en el sector público.

Mínimo cuatro años de experiencia en puestos de jefatura administrando proyectos de ingeniería y personal a cargo.

Experiencia comprobada en procesos de contratación administrativa mediante el uso de SICOP.

Condiciones del puesto

El cargo corresponde a la Jefatura de Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Vial (nombramiento interino).

El salario global es de ¢2.323.147,06, mientras que el salario compuesto asciende a ¢1.236.542,88.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo electrónico: reclutamiento@curridabat.go.cr

En el asunto del mensaje deben indicar:

“Jefatura – Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Vial”.

El periodo de recepción de documentos será del lunes 2 al viernes 6 de marzo de 2026.