Empleo público en Costa Rica: Servicio Civil abre nuevas vacantes; una de ellas es en el MOPT y ofrece salario de casi ₡1,6 millones

La Dirección General de Servicio Civil abrió tres nuevas plazas de empleo público en Costa Rica.

El plazo para postularse a las vacantes vence el 12 de enero de 2026, según la información oficial publicada por la entidad.

Las oportunidades corresponden a puestos profesionales y técnicos, ubicados en Limón y San José, y se ofrecen bajo la modalidad de jornada completa y horario diurno.

(SHUTTERSTOCK/Shutterstock)

Profesional de Servicio Civil 2 en Gestión Marítima

Esta plaza está disponible en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y se localiza en Limón centro. El puesto corresponde a la especialidad de Gestión Marítima, con subespecialidad en Seguridad y Navegación.

El cargo es de tiempo completo, con horario diurno y disponibilidad para viajar dentro del país. No está reservado bajo la Ley 8862.

El salario global asignado es de ₡1.328.997.

Entre los requisitos se solicita licenciatura en una carrera atinente con la especialidad del puesto, así como dos años de experiencia profesional en labores relacionadas con la gestión marítima o áreas afines.

Profesional de Servicio Civil 3 en Biología

El Museo Nacional de Costa Rica requiere cubrir una plaza de Profesional de Servicio Civil 3 en la especialidad de Biología, sin subespecialidad definida. El puesto se ubica en San José, distrito Catedral.

La jornada es de tiempo completo, con horario diurno y disponibilidad para viajar dentro del país. Tampoco está reservado bajo la Ley 8862.

El salario global para esta posición es de ₡1.598.450.

Las personas interesadas deben contar con licenciatura en una carrera atinente a Biología y cinco años de experiencia profesional en funciones relacionadas con la especialidad.

Asistente de Salud de Servicio Civil 2 en Microbiología Asistencial

El Ministerio de Seguridad Pública abrió una vacante para Asistente de Salud de Servicio Civil 2, en la especialidad de Microbiología Asistencial, ubicada en Zapote, San José.

El puesto es de jornada completa, horario diurno y requiere disponibilidad para viajar dentro del país. No está reservado por la Ley 8862.

El salario global es de ₡712.452.

Como requisito académico, se solicita segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente, además de dos años de experiencia en labores relacionadas con la especialidad o educación técnica.

(Imagen con fines ilustrativos/Shutterstock)

Cómo postularse

Las personas interesadas deben inscribirse en el Registro de Oferentes de la Dirección General de Servicio Civil y confeccionar una oferta de servicio digital, incluyendo la información personal y académica requerida, así como seleccionar las condiciones del puesto al que desean aplicar.

Una vez cerrado el período de inscripción, el proceso de revisión inicia en un plazo aproximado de dos semanas, y únicamente se valorarán las ofertas que cumplan con todos los requisitos establecidos.

Más información y el acceso al sistema de inscripción están disponibles en el sitio oficial: https://vacantes.dgsc.go.cr/