Empleo público: ICE busca llenar puestos con salarios de casi ₡2 millones; vea cuál puede ser suyo

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha abierto una convocatoria externa de empleo público para conformar un registro de elegibles con miras a futuras contrataciones.

La entidad busca llenar varias plazas profesionales en modalidad presencial, con salarios brutos que van desde ₡1,4 millones hasta ₡1,77 millones.

La institución advierte que los concursos incluyen preguntas descalificadoras asociadas a los requisitos obligatorios. Se insta a los interesados a leer detalladamente antes de responder, ya que una respuesta incorrecta provocará la autodescalificación automática del proceso.

El proceso de evaluación (pruebas psicométricas, entrevistas) se realizará de manera virtual, por lo que los candidatos deben contar con los medios tecnológicos necesarios.

A continuación, se detallan los puestos de empleo público disponibles:

1. Especialista en Gestión de Sostenibilidad (PSOE)

Este puesto ofrece un salario bruto mensual de ₡1.774.546 por una jornada de 48 horas semanales. La fecha límite para participar es el 12 de noviembre de 2025.

Actividades principales: Asesorar, desarrollar y coordinar los procesos de planificación, diagnóstico y debida diligencia en temas de sostenibilidad en el ICE. Incluye la formulación y seguimiento del Modelo de Sostenibilidad de la institución y la elaboración del Informe de Sostenibilidad bajo estándares internacionales.

Académicos: Licenciatura (o superior) en carreras como Gestión de la Sostenibilidad, Gestión Ambiental, Biología, Ingeniería Industrial, Administración Pública, Administración de Empresas, Economía, Sociología, Antropología o Geografía.

Legales: Estar incorporado y al día en el colegio profesional respectivo.

Experiencia: Mínimo cuatro años en actividades relacionadas con gestión de la sostenibilidad (se debe presentar certificación de funciones).

Otros: Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del territorio nacional.

2. Profesional Responsable Técnico (PSOE)

Esta plaza, ubicada en San José, también ofrece un salario bruto de ₡1.774.546 por 48 horas semanales. La fecha límite para aplicar es el 10 de noviembre de 2025.

Actividades principales: Planificar, coordinar, implementar y dirigir el seguimiento de los servicios metrológicos y de infocomunicaciones del Laboratorio de Metrología. También incluye la coordinación técnica para la adquisición de bienes y servicios del laboratorio y el desarrollo de proyectos de infocomunicaciones.

Académicos: Licenciatura (o superior) en Física, Química, Ingeniería Electrónica, Eléctrica, Mecánica, Telecomunicaciones o Mecatrónica.

Legales: Ser miembro activo del colegio profesional respectivo y contar con licencia B1 al día.

Experiencia: Mínimo cuatro años en laboratorios de ensayo, calibración o áreas de Gestión de Calidad o Gestión Metrológica.

Otros: Conocimientos de inglés intermedio (lectura y escritura) y disponibilidad para viajar.

3. Gestor de Procesos y Organización 2 (PSOS)

Para este puesto, el salario bruto mensual asignado es de ₡1.405.291 por una jornada de 48 horas. La recepción de ofertas cierra el 12 de noviembre de 2025.

Actividades principales: Asesorar y elaborar propuestas de estructuras organizacionales alineadas a la estrategia institucional. Desarrollar lineamientos metodológicos para la normalización técnica (documentos normativos) y herramientas que promuevan la calidad y mejora continua de procesos.

Académicos: Bachiller universitario (o superior) en Ingeniería Industrial, Ingeniería en Producción Industrial, Administración de Negocios/Empresas o Administración Pública.

Legales: Estar incorporado y al día en el colegio profesional respectivo.

Experiencia: Mínimo dos años en el desarrollo de temas de organización, normalización o procesos (se requiere certificación de funciones).

Otros: Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del país.

Condiciones generales y cómo aplicar

Estas contrataciones de empleo público se realizarán bajo la Modalidad 08 del Reglamento Autónomo Laboral (RAL) del ICE, la cual, según indica el cartel, no devenga ningún tipo de sobresueldo.

Para participar, los interesados deben ingresar al portal https://empleos.grupoice.com/ , completar la información en la sección “Perfil del Candidato” y adjuntar el currículum actualizado.

Es indispensable adjuntar y remitir al correo electrónico indicado en cada cartel (según el puesto) toda la documentación solicitada (cédula, títulos, certificaciones laborales con detalle de funciones, copia de licencia si se requiere, etc.) antes de la fecha de cierre de la publicación.

