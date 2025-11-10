Empleo Costa Rica

Empleo público: INEC anuncia estas nuevas plazas vacantes con salarios de casi ₡1 millón

El INEC abrió seis concursos para el Censo Nacional Agropecuario con plazas profesionales, técnicas y operativas.

EscucharEscuchar
Por Alonso Ramírez

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió seis nuevos concursos de reclutamiento para conformar registros de elegibles destinados al Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaINECempleo público
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.