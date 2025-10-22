Empleo público: JPS habilita vacante; vea cuál es y cómo postularse

Si busca empleo público, la Junta de Protección Social (JPS) abrió un concurso.

La JPS anunció la apertura del concurso BO-008-2025, mediante el cual busca conformar una base de oferentes externa para la eventual sustitución del cargo Técnico 4 en Administración Generalista (código presupuestario 103) en la Gerencia Administrativa Financiera.

El puesto estará adscrito a la Unidad de Salud Ocupacional, Gestión Ambiental y Responsabilidad Social (SOGARS) y corresponde a un nombramiento temporal por incapacidad de la persona titular.

Según el Departamento de Desarrollo del Talento Humano, las personas interesadas deben cumplir los requisitos académicos y de experiencia establecidos en el Manual de Clases y Cargos de la institución.

Requisitos académicos

El concurso está dirigido a personas graduadas de colegio técnico, vocacional o científico en especialidades afines al puesto; o bien a quienes cuenten con bachillerato en educación media y título de técnico medio en el área correspondiente. Especialidades aceptadas:

Ejecutivo para Centros de Servicios;

Administración, Logística y Distribución;

Contabilidad; Contabilidad y Finanzas; Contabilidad y Costos; Contabilidad y Auditoría;

Banca y Finanzas;

Salud Ocupacional. Los títulos deben estar debidamente acreditados y avalados por el MEP.

Experiencia requerida

Se exige 2 a 3 años de experiencia comprobable en labores relacionadas con el cargo, específicamente en al menos dos de los siguientes procesos:

Labores administrativas;

Identificación y control de riesgos laborales;

Gestión de programas de salud ocupacional;

Elaboración e implementación de políticas, manuales y procedimientos de seguridad e higiene laboral. Las personas postulantes deberán presentar certificaciones con descripción de funciones, períodos laborados y firma de jefatura, del empleo actual o anteriores.

Condiciones del puesto

Clase: Técnico 4 en Administración Generalista.

Técnico 4 en Administración Generalista. Jornada: 44 horas semanales , horario variable según necesidades institucionales.

, horario variable según necesidades institucionales. Salario base: ₡515.650 .

. Salario global: ₡790.091 .

. Modalidad de trabajo: presencial o teletrabajo, según requerimientos del área. Durante la entrevista se informará la condición salarial aplicable conforme a la Ley Marco de Empleo Público y su reglamento, y se definirá si el nombramiento corresponde a continuidad o nuevo ingreso.La JPS indicó que no se devengarán pluses o incentivos (carrera profesional, dedicación exclusiva, prohibición) cuando la persona posea un grado académico superior al solicitado para el puesto.

Proceso de aplicación

Las personas interesadas deben enviar currículum vitae y documentación de respaldo (títulos y experiencia) al correo: recluselec@jps.go.cr, con el asunto: “Base de oferentes BO-008-2025”.El plazo de recepción cierra el lunes 27 de octubre de 2025, a las 11:59 p.m.