Empleo público: Ministerio de Salud realizará feria laboral en 9 regiones del país

Por Mathew Chaves

El Ministerio de Salud anunció la realización de su Feria Nacional de Empleo 2025, un evento destinado a reclutar profesionales y técnicos para fortalecer su capacidad operativa en todas las regiones del país.








Mathew Chaves

