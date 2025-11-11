Empleo público: Ministerio de Salud realizará feria laboral en 9 regiones del país

El Ministerio de Salud anunció la realización de su Feria Nacional de Empleo 2025, un evento destinado a reclutar profesionales y técnicos para fortalecer su capacidad operativa en todas las regiones del país.

La feria se llevará a cabo de manera presencial los próximos jueves 13 y viernes 14 de noviembre, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Según la entidad, el evento busca “acercar las oportunidades laborales a la ciudadanía” y “promover la transparencia en la gestión del talento humano”.

La feria se realizará simultáneamente en las sedes de las Direcciones Regionales de Rectoría de la Salud en todo el territorio nacional. Las personas interesadas podrán acercarse a postular en las siguientes ubicaciones:

Huetar Caribe (Limón): Edificio sede regional, 75 metros sur del Gimnasio Eddy Bermúdez, frente al Tajamar.

Perfiles y puestos disponibles

El Ministerio de Salud busca llenar una amplia gama de vacantes que abarcan desde puestos de ingeniería y leyes hasta roles técnicos especializados en salud ambiental y administración.

El mecanismo de postulación será mediante un código QR que se compartirá únicamente durante la feria. Este código permitirá acceder al formulario de manifestación de interés. La entidad fue enfática en que “solo se tomarán en cuenta las personas que cumplan con los requisitos para los perfiles requeridos”.

Aunque los requisitos específicos para cada puesto se deben consultar en el enlace oficial, esta es la lista de perfiles que busca el ministerio, agrupados por región:

Región Central Este (Cartago):

Profesional de Servicio Civil 3 (Especialidad: Ingeniería civil)

Médico (a) asistente general

Inspector de Servicio Civil 1 (Especialidad: Manejo integrado de vectores)

Profesional de Servicio Civil 1B (Especialidad: Saneamiento ambiental)

Región Central Norte (Heredia):

Oficinista de Servicio Civil 2 (Especialidad: Labores varias de oficina)

Región Huetar Norte (Alajuela):

Médico (a) asistente general

Médico (a) jefe de sección de departamento

Inspector de Servicio Civil 1 (Especialidad: Manejo integrado de vectores)

Región Huetar Caribe (Limón):

Secretario (a) de Servicio Civil 1 (6 puestos)

Inspector de Servicio Civil 1 (6 puestos) (Especialidad: Manejo integrado de vectores)

Técnico de Servicio Civil 3 (Especialidad: Administración generalista)

Médico (a) asistente general

Región Pacífico Central (Puntarenas):

Inspector de Servicio Civil 1 (3 puestos) (Especialidad: Manejo integrado de vectores)

Asistente de salud de Servicio Civil 1 (Especialidad: Saneamiento ambiental)

Técnico de Servicio Civil 3 (Especialidad: Administración generalista)

Profesional de Servicio Civil 1B (Especialidad: Promoción de la salud)

Médico (a) Jefe de sección de departamento

Profesional de Servicio Civil 2 (Especialidad: Planificación)

Región Brunca (Puntarenas / Pérez Zeledón):

Profesional de Servicio Civil 1B (Especialidad: Saneamiento Ambiental)

Enfermero (a)

Médico (a) jefe de sección de departamento

Inspector de Servicio Civil 1 (Especialidad: Manejo integrado de vectores)

Región Chorotega (Guanacaste):

Inspector de Servicio Civil 1 (6 puestos) (Especialidad: Manejo integrado de vectores)

Nivel Central (San José - Varios Hospitales):

Estadístico (a) de Servicio Civil 2 (Especialidad: Estadística)

Farmacéutico (a) (2 puestos)

Médico (a) asistente general

Microbiólogo (a) (2 puestos)

Odontólogo (a)

Profesional de Servicio Civil (2 puestos) (Especialidad: Derecho)

Profesional de Servicio Civil 3 (Especialidad: Química)

Técnico de Servicio Civil (3 puestos) (Especialidad: Administración Generalista)

Técnico de Servicio Civil 1 (Especialidad: Derecho)

Los perfiles requeridos y los requisitos detallados para cada plaza se pueden consultar en el enlace oficial de perfiles del Ministerio de Salud: Perfiles y Requisitos - Feria Nacional de Empleo 2025.