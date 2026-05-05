Empleo Costa Rica

Empleo público: Municipalidad de Montes de Oca abre 15 plazas con salarios de hasta ₡1,4 millones. Vea los perfiles y cómo aplicar

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Por Mathew Chaves

La Municipalidad de Montes de Oca habilitó 15 concursos externos para 2026, dirigidos a contratación de personal en áreas profesionales, técnicas y administrativas.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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