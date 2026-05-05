Empleo público: Municipalidad de Montes de Oca abre 15 plazas con salarios de hasta ₡1,4 millones. Vea los perfiles y cómo aplicar

La Municipalidad de Montes de Oca habilitó 15 concursos externos para 2026, dirigidos a contratación de personal en áreas profesionales, técnicas y administrativas.

Las vacantes ofrecen salarios globales que alcanzan los ₡1.451.326 mensuales, dependiendo del nivel del puesto, formación Académica y responsabilidades asociadas.

El proceso se rige por criterios de mérito y competencias, “bajo principios de igualdad y transparencia”, con requisitos que funcionan como filtro desde la etapa documental, según informó la Municipalidad.

La recepción de ofertas estará habilitada únicamente del 4 al 8 de mayo de 2026 hasta las 4:00 p. m., sin posibilidad de prórroga ni recepción extemporánea.

Le resumimos 10 de los puestos:

La recepción de ofertas se realiza únicamente en formato digital. (Shutterstock/Shutterstock)

Vacantes

1. Gestor(a) de parques y espacios públicos (concurso 9-2026)

Vacantes: 1 plaza fija

Salario: ₡1.451.326,77

Formación: licenciatura o maestría en ingeniería, administración o recursos naturales.

Experiencia: 36 meses en labores relacionadas.

Requisitos: colegiatura activa y licencia B1 al día.

2. Administrador(a) de proyectos (concurso 4-2026)

Vacantes: 1 plaza fija

Salario: ₡1.236.663,07

Formación: licenciatura o maestría en administración, ingeniería, arquitectura o Tecnologías de la Información (TI).

Experiencia: 24 meses en gestión de proyectos.

Requisitos: colegiatura activa.

3. Administrador(a) de infraestructura pública (concurso 7-2026)

Vacantes: 1 plaza fija

Salario: ₡1.236.663,07

Formación: licenciatura o maestría en ingeniería civil o arquitectura.

Experiencia: 24 meses.

Requisitos: colegiatura activa y licencia B1.

4. Administrador(a) de alcantarillado pluvial (concurso 8-2026)

Vacantes: 1 plaza fija

Salario: ₡1.236.663,07

Formación: licenciatura o maestría en ingeniería topográfica, civil o construcción.

Experiencia: 24 meses.

Requisitos: colegiatura activa y licencia B1.

5. Trabajador(a) social (concurso 2-2026)

Vacantes: 1 plaza fija

Salario: ₡1.236.663,07

Formación: licenciatura o maestría en Trabajo Social.

Experiencia: 24 meses.

Requisitos: colegiatura activa y licencia B1.

6. Administrador(a) de gestión ambiental (concurso 3-2026)

Vacantes: 1 plaza fija

Salario: ₡1.236.663,07

Formación: licenciatura o maestría en ingeniería o gestión ambiental.

Experiencia: 24 meses.

Requisitos: colegiatura activa y licencia B1.

7. Promotor(a) de género y derechos humanos (concurso 5-2026)

Vacantes: 1 plaza fija

Salario: ₡1.236.663,07

Formación: licenciatura o maestría en cualquier carrera de ciencias sociales.

Experiencia: 24 meses.

Requisitos: colegiatura activa.

8. Administrador(a) cultural y deportivo (concurso 6-2026)

Vacantes: 1 plaza fija

Salario: ₡1.236.663,07

Formación: licenciatura o maestría en administración, gestión cultural o ciencias de la actividad física y deporte.

Experiencia: 24 meses.

Requisitos: colegiatura activa.

9. Administrador(a) de salud y seguridad ocupacional (concurso 1-2026)

Vacantes: 1 plaza fija

Salario: ₡1.041.824,43

Formación: bachillerato universitario en salud ocupacional.

Experiencia: seis meses.

Requisitos: colegiatura activa.

10. Ejecutivo(a) de servicios (concurso 13-2026)

Vacantes: 1 plaza fija

Salario: ₡602.076,9

Formación: segundo año universitario aprobado (72 créditos) en administración, contabilidad o contaduría.

Experiencia: 12 meses en atención al usuario.

Requisitos deseables: dominio intermedio del inglés, Lesco y manejo de herramientas informáticas.

Cómo aplicar

Las personas interesadas deben ingresar al sitio oficial del municipio y ubicar la sección La Municipalidad > Recursos Humanos > Concursos activos, donde podrán descargar la guía específica de cada puesto.

El proceso exige completar el formulario institucional y enviar un único archivo en formato PDF con toda la documentación requerida. No se aceptan envíos con archivos separados.

El archivo debe rotularse con el formato: primer apellido_segundo apellido_nombre

El correo debe enviarse a: talentohumano@montesdeoca.go.cr. En el asunto se debe indicar: número de concurso, plaza y cargo.

La Municipalidad advierte que la falta de documentos, errores en el formato o incumplimiento de requisitos descalifican automáticamente la oferta, sin posibilidad de subsanación posterior.

El expediente digital debe incluir formulario, copia de cédula, currículum, títulos, constancias de experiencia, colegiatura (cuando aplique) y documentos firmados institucionales.

Los puestos profesionales concentran los salarios más altos dentro de la convocatoria municipal. (Shutterstock)

El proceso exige precisión documental y cumplimiento de requisitos. Las constancias laborales deben detallar funciones, fechas exactas, jornada y estar firmadas por la entidad emisora.

Las personas interesadas deben revisar cuidadosamente la guía de cada concurso, disponible en el sitio oficial (www.montesdeoca.go.cr), donde también se encuentran los cinco puestos adicionales no incluidos en este artículo.

El cierre del proceso será el 8 de mayo de 2026 a las 4:00 p. m., por lo que la recomendación es preparar el expediente con antelación para evitar errores que impliquen descalificación automática.