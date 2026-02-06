Empleo Público: Municipalidad de Desamparados abre concurso con salario global superior a los ₡1,3 millones

La estabilidad laboral en el sector público continúa siendo uno de los objetivos más perseguidos por los profesionales en el mercado nacional. La posibilidad de desarrollar carrera administrativa, sumada a los incentivos de ley, convierte a las municipalidades en empleadores atractivos.

El gobierno local de Desamparados habilitó recientemente un proceso de reclutamiento que abre la puerta a esta oportunidad. Se trata de una plaza vacante en un departamento para la proyección institucional.

La municipalidad requiere contratar a un nuevo coordinador de comunicación e imagen. La búsqueda se orienta hacia un perfil con capacidad de liderazgo y alta competencia técnica.

La persona seleccionada deberá gestionar la estrategia informativa del cantón. Además, tendrá a su cargo la supervisión de personal y la administración de los recursos del departamento.

Los postulantes deben cumplir con una base académica rigurosa para ser considerados. El cartel exige el grado de licenciatura en Comunicación, Periodismo, Relaciones Públicas o carrera afín.

El cumplimiento de los requisitos legales es indispensable para la admisibilidad. El profesional también debe estar debidamente incorporado al Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica (Colper).

Adicionalmente, se solicita poseer la licencia de conducir tipo B1 al día. Este requisito responde a la necesidad de movilidad dentro del cantón para coberturas y eventos.

Experiencia requerida

La municipalidad solicita acreditar experiencia en dos ámbitos distintos. Los atestados deben demostrar el cumplimiento de ambos rubros de forma clara:

Experiencia mínima de tres años en la ejecución de labores profesionales relacionadas directamente con el cargo.

en la ejecución de labores profesionales relacionadas directamente con el cargo. Experiencia de al menos dos años en labores de supervisión de personal a cargo.

El perfil demanda un dominio amplio de diversas competencias. La institución evaluará un total de 12 conocimientos específicos para garantizar la idoneidad del candidato:

Planear, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades referentes a comunicación e imagen.

Atender labores relacionadas con la atención corporativa y el desarrollo de mercadeo de la municipalidad.

Investigar y elaborar diagnósticos sobre la situación de prensa y comunicación institucional, incluyendo interlocutores y destinatarios de la información producida por la corporación municipal.

Gestionar, mediante procesos, recursos y medios de comunicación interna y externa, el cumplimiento de los objetivos y funciones municipales.

Organizar, planificar, coordinar y atender actos de tipo oficial, cultural y social dentro de su ámbito de acción.

Organizar los detalles para el recibimiento y atención de personalidades que visiten la municipalidad, según corresponda a su ámbito de acción.

Desarrollar planes y propuestas para el uso de medios de comunicación masivos y no masivos.

Promover la imagen institucional tanto a nivel interno como externo.

Asumir la responsabilidad de la comunicación institucional interna y externa, incluyendo prensa y vocerías municipales.

Elaborar comunicados, discursos, informes, guiones y productos audiovisuales.

Planificar y ejecutar proyectos estratégicos de comunicación.

Elaborar el plan anual de compras, el plan operativo y el plan anual de trabajo, así como su debida supervisión.

La remuneración se rige por la escala de la Municipalidad de Desamparados para el nivel de Profesional Municipal 3. Existen dos modalidades de pago según la condición del oferente al ingresar.

La primera es con Salario Global, categoría para la que se establece un salario de ₡1.990.400 mensuales. Esta cifra aplica para las nuevas contrataciones bajo la Ley Marco de Empleo Público.

Para quienes ya laboren en el sector público y opten por el Salario Compuesto, la remuneración ronda los ₡976.718,8. A este monto se le deben sumar los pluses salariales acumulados, como anualidades y dedicación exclusiva.

Oficina municipal de Desamparados. (Municipalidad de Desamparados/Facebook)

Recepción de documentos

Los interesados deben preparar su hoja de vida y los atestados probatorios en formato digital.

El envío se debe realizar exclusivamente al correo electrónico oficial: comunicación@desamparados.go.cr. Es importante indicar en el asunto el nombre exacto del puesto al que se concursa.

El plazo máximo para la recepción de ofertas vence el próximo 10 de febrero. Las postulaciones que ingresen después de esta fecha no serán tomadas en cuenta por el departamento reclutador.