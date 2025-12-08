Empleo público: Municipalidad de Escazú abre plaza con salario de ¢1,5 millones y sin requisito de experiencia

La búsqueda de estabilidad laboral y condiciones salariales competitivas en el sector público suele encontrarse con la barrera de los años de experiencia requeridos para los puestos profesionales.

Sin embargo, el régimen municipal abre ocasionalmente ventanas de oportunidad para quienes cuentan con la formación académica necesaria y desean insertarse en el mercado laboral estatal.

Un gobierno local del oeste de San José lanzó un nuevo proceso de reclutamiento que destaca precisamente por flexibilizar el requisito de trayectoria previa.

La Municipalidad de Escazú oficializó la apertura del concurso externo CE-08-25 con el objetivo de incorporar a un funcionario para el Departamento de Planificación Estratégica.

La institución requiere contratar a un profesional de apoyo en participación ciudadana, cuyo rol será fundamental para articular la relación entre la administración y las comunidades, así como para brindar soporte técnico y administrativo a los órganos de representación local.

La plaza ofrece una remuneración bajo la modalidad de salario global de ¢1.543.589 mensuales.

En caso de que aplique el esquema de salario compuesto, la base se fija en ¢734.993,99, a lo que se sumarían los pluses de ley correspondientes.

El horario de trabajo establecido es de tiempo completo, de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. (en ocasiones puede variar).

La Municipalidad de Escazú busca un profesional en Planificación o Administración de Proyectos para apoyar a los Concejos de Distrito. (Web/Municipalidad de Escazú)

Requisitos y cómo concursar

El perfil profesional solicitado es específico en cuanto a la formación académica, pero accesible en términos de trayectoria.

Los aspirantes deben contar obligatoriamente con el grado de bachillerato universitario en Planificación y Promoción Social o en Administración de Proyectos.

A diferencia de otros concursos, la municipalidad especifica que no se requiere experiencia laboral ni experiencia en supervisión de personal para este puesto.

Sí es indispensable estar incorporado y al día en el colegio profesional respectivo.

Entre las funciones que desempeñará la persona seleccionada se encuentran la asistencia a las sesiones de los concejos de distrito, la redacción de actas, la transcripción de acuerdos y la ejecución de diagnósticos comunales para fomentar la participación ciudadana.

El proceso de postulación tiene una ventana de tiempo limitada. La recepción de atestados se realizará únicamente los días 17 y 18 de diciembre de 2025, cerrando a las 11:59 p. m. del jueves 18.

Los interesados deben enviar su documentación digitalizada en formato PDF al correo electrónico recursoshumanos1@escazu.go.cr, indicando en el asunto “POSTULACIÓN CE-08-25”.

Es necesario adjuntar el currículum, la cédula y los formularios oficiales que se encuentran disponibles en el sitio web de la municipalidad.