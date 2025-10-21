Empleo público: Municipalidad de Escazú ofrece plaza con salario de ₡2,1 millones; vea los requisitos y cómo concursar

La Municipalidad de Escazú ha abierto un concurso externo (CE-05-25) para contratar a un empleado público.

La plaza es de un Gestor de Igualdad y Equidad de Género. La plaza, clasificada como Profesional Municipal 2, ofrece un salario global de ₡2.136.327, en apego a la Ley Marco de Empleo Público.

El puesto es a tiempo completo, con un horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Requisitos esenciales

Para ser considerado admisible, el postulante debe cumplir con los siguientes requisitos:

Formación: Contar con el grado de Licenciatura en Psicología .

Contar con el grado de . Experiencia Laboral: Demostrar un mínimo de dos años de experiencia en labores relacionadas directamente con el cargo (Gestor de Igualdad y Equidad de Género). No se requiere experiencia en supervisión de personal.

Demostrar un mínimo de en labores relacionadas directamente con el cargo (Gestor de Igualdad y Equidad de Género). No se requiere experiencia en supervisión de personal. Requisitos Legales: Presentar la cédula de identidad y el certificado de antecedentes penales, ambos vigentes. Además, es indispensable estar incorporado al colegio profesional respectivo y presentar una constancia que indique que se encuentra activo y al día con sus obligaciones colegiadas.

La Municipalidad de Escazú ha abierto un concurso externo (CE-05-25) para contratar a un empleado público. (Municipalidad de Escazú/Municipalidad de Escazú)

Cómo concursar

El proceso de postulación es estrictamente digital y tiene fechas límite específicas.

Plazo y método de envío

Las ofertas de servicio se recibirán únicamente por correo electrónico. La dirección designada es recursoshumanos3@escazu.go.cr .

El plazo de recepción es exclusivamente los días 29 y 30 de octubre de 2025, hasta las 11:59 p.m. Aquellas ofertas que ingresen fuera de estas fechas no serán consideradas.

Formato del Correo

Al enviar la postulación, la persona interesada debe escribir en el campo de “asunto” del correo únicamente el texto: postulación CE-05-25.

Documentación requerida

Los aspirantes deben adjuntar todos los documentos solicitados en formato PDF y debidamente rotulados. El incumplimiento en la presentación de la información o si esta se encuentra incompleta, dejará la oferta excluida del proceso.

Los documentos clave a presentar incluyen:

Currículum en formato ATS (máximo 2 páginas).

en formato ATS (máximo 2 páginas). Formularios de Acreditación de Atestados y de Oferta de Servicios.

de Acreditación de Atestados y de Oferta de Servicios. Consentimiento Informado y Declaración Jurada . (Estos formularios están disponibles en el sitio web de la municipalidad).

y . (Estos formularios están disponibles en el sitio web de la municipalidad). Cédula de identidad vigente.

Certificado de antecedentes penales vigente.

Título de Bachiller de Secundaria.

Título de Licenciatura en Psicología.

Constancia del colegio profesional (activo y al día).

Cartas que certifiquen el tiempo laborado, indicando período, puesto y funciones.

Evaluación y condiciones

Las personas que cumplan con la totalidad de los requisitos serán convocadas para presentar los documentos originales.

La evaluación de los candidatos se basará en los siguientes factores:

Experiencia: 25% (se otorga el máximo puntaje con más de 3 años).

25% (se otorga el máximo puntaje con más de 3 años). Prueba de conocimiento: 30%.

30%. Entrevista: 30%.

30%. Cursos atinentes: 10%.

10%. Nivel académico (Licenciatura): 5%.

Además del salario global mencionado, el documento también detalla un salario compuesto base de ₡810.257,17 más pluses.

El puesto incluye otros beneficios como Servicios Médicos de Empresa y acceso a la Asociación Solidarista.