Empleo Costa Rica

Empleo público: Municipalidad de Escazú ofrece plaza con salario de ₡2,1 millones; vea los requisitos y cómo concursar

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La Municipalidad de Escazú ha abierto un concurso externo (CE-05-25) para contratar a un empleado público.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo públicoMunicipalidad de Escazú
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.