Empleo público: Municipalidad de Pococí abre concursos laborales con salarios de hasta ₡2,1 millones

La Municipalidad de Pococí oficializó la apertura de su Concurso Externo N.º 01-2026 para incorporar personal en diversas áreas operativas y profesionale.

El concurso se rige bajo el artículo 137 del Código Municipal. Las condiciones salariales se alinean con las disposiciones de la Ley Marco de Empleo Público (N.º 10159) y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N.º 9635).

Las vacantes disponibles ofrecen contratos por tiempo indefinido con jornadas de tiempo completo y disponibilidad inmediata. Las remuneraciones se presentan bajo esquemas de salario global diferenciado o compuesto, según el cargo.

Municipalidad de Pococí abrió convocatoria para puestos de trabajo.

Analista profesional de auditoría

La persona seleccionada ejecutará labores de coordinación, control y fiscalización de procesos de alta complejidad dentro del proceso de auditoría interna del gobierno local.

Puesto: 172

172 Clasificación: Profesional Municipal 2B

Profesional Municipal 2B Salario global: ₡2.158.713 mensuales

₡2.158.713 mensuales Requisitos: Licenciatura en Contaduría Pública o Administración, incorporación al colegio profesional respectivo y mínimo de tres años de experiencia en auditoría o control interno.

Topógrafo

El profesional realizará labores adscritas al proceso de topografía bajo la supervisión del Área de Planificación y Desarrollo Urbano, enfocadas en el diseño de planos para proyectos cantonales.

Puesto: 155

155 Clasificación: Profesional Municipal 1

Profesional Municipal 1 Salario: Base compuesto de ₡723.128 más pluses, o salario global de ₡1.319.212 mensuales

Base compuesto de ₡723.128 más pluses, o salario global de ₡1.319.212 mensuales Requisitos: Bachillerato en Topografía, incorporación al colegio respectivo y dos años de experiencia.

Asistente técnico de auditoría

Quien asuma el cargo brindará soporte operativo al proceso de auditoría interna en la confección de papeles de trabajo y recopilación de evidencias para los informes institucionales.

Puesto: 075

075 Clasificación: Técnico Municipal 2A

Técnico Municipal 2A Salario global: ₡911.456,23 mensuales

₡911.456,23 mensuales Requisitos: Bachiller en Administración o Contabilidad, y dos años de experiencia vinculada.

Encargado de prensa y comunicación

La persona seleccionada trabajará bajo la supervisión directa del despacho de la Alcaldía, gestionando la estrategia informativa institucional y las relaciones con los medios.

Puesto: 017

017 Clasificación: Profesional Municipal 1

Profesional Municipal 1 Salario global: ₡1.319.212 mensuales

₡1.319.212 mensuales Requisitos: Bachillerato en Periodismo o Comunicación, incorporación al Colegio de Periodistas y un año de experiencia laboral.

Inspector municipal

El funcionario ejecutará labores de fiscalización en campo de patentes, construcciones y cumplimiento de las normativas locales vigentes dentro del territorio del cantón.

Puesto: 032

032 Clasificación: Técnico Municipal 1A

Técnico Municipal 1A Salario global: ₡767.542,09 mensuales

₡767.542,09 mensuales Requisitos: Segundo año aprobado de Ingeniería Civil, Construcción Civil o Topografía y seis meses de experiencia.

Tesorero municipal

El ocupante del cargo asumirá la responsabilidad de custodiar los fondos públicos, ejecutar la recaudación de tributos y administrar de forma directa el flujo financiero local.

Puesto: 064

064 Clasificación: Profesional Municipal 2A

Profesional Municipal 2A Salario global: ₡1.690.991 mensuales

₡1.690.991 mensuales Requisitos: Licenciatura en Administración o Contaduría, incorporación al colegio y un año de experiencia.

Auxiliar administrativo de la plataforma de servicios en la sede de Cariari

El colaborador se centrará en la atención directa a los contribuyentes, recepción de trámites y soporte administrativo general en las oficinas descentralizadas de la localidad.

Puesto: 171

171 Clasificación: Administrativo Municipal 1A

Administrativo Municipal 1A Salario global: ₡647.613 mensuales

₡647.613 mensuales Requisitos: Bachillerato en Educación Diversificada y mínimo dos años de experiencia.

Mecánico

El operario se encargará del diagnóstico, reparación y mantenimiento preventivo de la flotilla vehicular y la maquinaria pesada asignada a las obras públicas de la comunidad.

Puesto: 0143

0143 Clasificación: Operario Municipal 1C

Operario Municipal 1C Salario global: ₡743.556,4 mensuales

₡743.556,4 mensuales Requisitos: Conclusión del segundo ciclo básico, cuatro años de experiencia y licencia del vehículo a operar cuando se requiera.

Auxiliar administrativo de contabilidad

La plaza ofrece tareas de apoyo directo en el registro de transacciones, control de facturación y archivo de documentos financieros dentro del Proceso de Contabilidad.

Puesto: 163

163 Clasificación: Administrativo Municipal 1A

Administrativo Municipal 1A Salario global: ₡647.613 mensuales

₡647.613 mensuales Requisitos: Bachillerato en Educación Diversificada y dos años de experiencia demostrable.

Los interesados deben completar los formularios de oferta, las declaraciones juradas de aceptación y de parentesco, además de la acreditación de atestados. Toda la documentación requiere firma física con tinta azul o negra, o firma digital.

Para obtener las plantillas a entregar, debe dirigirse al siguiente enlace: https://munipococi.go.cr/index/ y dar clic en la oferta de interés.

La postulación exige la entrega de un currículum vitae actualizado junto con una certificación de antecedentes penales vigente. Este documento judicial no puede superar los tres meses de antigüedad desde su fecha de emisión oficial.

La recepción cerrará el viernes 5 de junio de 2026. El horario para la entrega física es de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en la oficina de Gestión Humana y Carrera Administrativa de la Municipalidad de Pococí, ubicada en la sede institucional.

Los atestados también se pueden enviar de forma digital al correo electrónico gestion.humana@munipococi.go.cr. Es obligatorio detallar el puesto y el concurso en el asunto. Las propuestas incompletas o tardías quedarán excluidas.