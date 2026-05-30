Empleo Costa Rica

Empleo público: Municipalidad de Pococí abre concursos laborales con salarios de hasta ₡2,1 millones

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Por Mathew Chaves

La Municipalidad de Pococí oficializó la apertura de su Concurso Externo N.º 01-2026 para incorporar personal en diversas áreas operativas y profesionale.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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