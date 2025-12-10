Empleo Costa Rica

Empleo público: Municipalidad ofrece 6 plazas con salarios de hasta ¢2,2 millones; vea cómo concursar

Por Mathew Chaves

El proceso de renovación y fortalecimiento de los gobiernos locales abre nuevas oportunidades laborales para profesionales y técnicos que buscan estabilidad en el sector público.








