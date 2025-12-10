Empleo público: Municipalidad ofrece 6 plazas con salarios de hasta ¢2,2 millones; vea cómo concursar

El proceso de renovación y fortalecimiento de los gobiernos locales abre nuevas oportunidades laborales para profesionales y técnicos que buscan estabilidad en el sector público.

En este sentido, la Municipalidad de Pococí, en la provincia de Limón, inició un concurso externo para llenar seis plazas vacantes en áreas estratégicas como auditoría, derecho, comunicación y servicios operativos. La oferta destaca por ofrecer salarios que, en el caso de las jefaturas y puestos profesionales especializados, alcanzan montos superiores a los dos millones de colones mensuales.

El concurso (N° 02-2025) busca incorporar personal en las categorías de profesional, técnico, administrativo y operativo, reforzando así la gestión municipal en diversos departamentos.

Los puestos disponibles incluyen un analista profesional de auditoría, un asistente técnico de auditoría, un coordinador de Zona Marítimo Terrestre, una encargada de prensa y comunicación, un auxiliar administrativo y un topógrafo. A continuación, detallamos los requisitos y condiciones salariales de cada uno.

Plazas profesionales, administrativas, técnicas y operativas

La vacante con la remuneración más alta es la de Coordinador de Zona Marítimo Terrestre (plaza profesional municipal 2A). Para este cargo, la municipalidad busca un profesional con licenciatura en Derecho, estar colegiado y un año de experiencia en labores relacionadas. El salario global asignado es de ¢2.247.460 mensuales, el compuesto está en ¢857.810 más pluses.

Otra posición clave corresponde al cargo de analista profesional de auditoría (plaza profesional municipal 2B). Este puesto ofrece un salario global diferenciado de ¢2.158.713 mensuales. Los requisitos indispensables son contar con licenciatura en Contaduría Pública o Administración, estar incorporado al colegio profesional respectivo y demostrar al menos tres años de experiencia en funciones afines.

En el área de comunicación, se habilitó la plaza de encargado de prensa y comunicación (plaza profesional municipal 1), con un salario global de ¢1.319.212 al mes o el salario compuesto por ¢723.128. Se requiere bachillerato universitario en Ciencias de la Comunicación Colectiva (Periodismo, Relaciones Públicas o Publicidad), incorporación al Colegio de Periodistas y un año de experiencia en puestos similares.

Para el departamento de Auditoría también se busca un asistente técnico de auditoría (plaza técnico municipal 2A). El salario mensual es de ¢911.456,23 (global) y ¢686,327 (compuesto). Los aspirantes deben poseer bachillerato universitario en Administración o Contabilidad, además de dos años de experiencia y debidamente colegiado.

La oferta se complementa con oportunidades para perfiles técnicos y de apoyo. Se requiere un Topógrafo (profesional municipal 1) con un salario global de ¢1.319.212 o compuesto de ¢723.128. Este puesto exige bachillerato en Topografía, dos años de experiencia en labores atinentes al cargo y la colegiatura.

Finalmente, la municipalidad concursa una plaza de auxiliar administrativo (plaza administrativo municipal 1A) para el proceso de Contabilidad, con una remuneración de ¢647.613 para el salario global y ¢532.177 para el salario compuesto. Los requisitos son bachillerato en Educación Diversificada y dos años de experiencia en funciones administrativas.

La Municipalidad de Pococí habilitó la recepción de ofertas para seis puestos hasta el 17 de diciembre. (Shutterstock/Shutterstock)

¿Cómo participar?

El proceso de recepción de documentos estará habilitado hasta el miércoles 17 de diciembre de 2025 a las 3:00 p. m. Las personas interesadas pueden entregar su oferta de forma física en la oficina de Gestión Humana o enviarla por correo electrónico a marcela.cordero@munipococi.go.cr y hansell.gamboa@munipococi.go.cr, indicando en el asunto el nombre del puesto y el número de concurso.

Los postulantes deben adjuntar una nota formal de solicitud, currículum vitae actualizado, atestados académicos y legales, hoja de delincuencia vigente y los formularios de declaración jurada (Anexos 1, 2 y 3) debidamente llenos, los cuales se encuentran en el cartel del concurso.