Empleo Costa Rica

Empleo público: Municipalidad ofrece plazas con salarios de hasta ₡1,3 millones

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Por Redacción EF

Si busca empleo en el sector público, tome nota de que una municipalidad ha oficializado la apertura de nuevos procesos de reclutamiento y selección para llenar vacantes bajo el régimen de servicio civil local.








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Municipalidad de Upala
Redacción EF

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