Empleo público: Municipalidad ofrece plazas con salarios de hasta ₡1,3 millones

Si busca empleo en el sector público, tome nota de que una municipalidad ha oficializado la apertura de nuevos procesos de reclutamiento y selección para llenar vacantes bajo el régimen de servicio civil local.

Las oportunidades laborales en la Municipalidad de Upala, dirigidas tanto a perfiles técnicos como profesionales, ofrecen jornadas de tiempo completo con remuneraciones competitivas que se ajustan a la actual Ley de Empleo Público, partiendo desde los ₡924.221 en la modalidad de salario global.

Detalle de las plazas vacantes

La convocatoria se divide en dos concursos específicos, cada uno con requisitos técnicos y académicos diferenciados:

1. Secretaría del Concejo (Concurso CP-01-2026)

Esta plaza está categorizada como Colaborador de Servicios Técnicos 3.

Salario Global: ₡924.221.

₡924.221. Salario Compuesto: ₡573.771,80 (más pluses salariales, aplicable según la condición del oferente).

₡573.771,80 (más pluses salariales, aplicable según la condición del oferente). Requisitos: Título de Técnico Medio en secretariado o disciplina afín, o bien, contar con el primer año de carrera universitaria o ser graduado del INA. Se requiere una experiencia previa de 12 a 24 meses.

2. Coordinación de Gestión Vial (Concurso CE-01-2026)

Puesto para la clase de Gestor de Servicios Profesionales 4A.

Salario Global: ₡1.376.484,62.

₡1.376.484,62. Salario Compuesto: ₡847.141,99 (más pluses salariales).

₡847.141,99 (más pluses salariales). Requisitos: Licenciatura en Ingeniería Civil o carrera afín, incorporación al colegio profesional respectivo y licencia B1 al día. Se solicita experiencia de 36 a 48 meses en gestión vial y al menos dos años en supervisión de personal.

Si busca empleo en el sector público, tome nota que una municipalidad ha oficializado la apertura de nuevos procesos de reclutamiento y selección. (Shutterstock/Shutterstock)

¿Cómo y cuándo postularse?

Los interesados en participar en estos procesos de la Municipalidad de Upala deben descargar los documentos de postulación (cartel y declaración jurada) directamente desde el sitio web oficial: https://muniupala.go.cr/.

Fechas y recepción de ofertas

El periodo de recepción de documentos estará habilitado únicamente del 20 al 24 de abril de 2026. El horario establecido es de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Las ofertas pueden entregarse por dos vías:

Forma física: En la oficina de Gestión de Talento Humano de la municipalidad.

En la oficina de Gestión de Talento Humano de la municipalidad. Forma digital: A través del correo electrónico talentohumano@muniupala.go.cr.

Para obtener más información o aclarar dudas sobre los requisitos específicos de los carteles, la institución ha puesto a disposición el teléfono 2470-0157, extensión 217.