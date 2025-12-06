Empleo público: Servicio Civil habilita vacante con salario de ¢1,6 millones

La Dirección General de Servicio Civil (DGSC) anunció la apertura de una oferta laboral con salario de ¢1,6 millones.

Está dirigida a profesionales en Informática con especialidad en Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, orientada al área de Auditoría de Sistemas.

La plaza corresponde a la clase Profesional en Informática 2 (G. de E.) y será utilizada por el Registro Nacional, con sede en San José y Curridabat.

El puesto es de jornada diurna, tiempo completo, y no requiere disponibilidad para viajar dentro del país.

Requisitos del puesto

Las personas interesadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para esta clase de puesto, que incluyen:

Formación académica

Licenciatura en una carrera vinculada con la especialidad del cargo.

Experiencia profesional

Al menos dos años de experiencia en labores relacionadas con la especialidad, el puesto o la profesión correspondiente.

La DGSC recordó que las atestaciones académicas pueden consultarse en el enlace oficial disponible en su plataforma institucional.

Inscripción y fecha límite

El salario global asignado a esta posición es de ¢1.603.017. Quienes deseen participar deben inscribirse en la base de datos del Registro de Oferentes antes del 11 de diciembre de 2025.