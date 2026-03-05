Empleo público: TEC ofrece nuevos trabajos en marzo de 2026; uno puede ser suyo

La búsqueda de estabilidad laboral en el sector público universitario requiere una revisión constante de los registros de elegibles.

Actualmente, el Tecnológico de Costa Rica (TEC) mantiene vigentes tres procesos de selección para áreas administrativas y docentes en sus sedes regionales.

El ingreso a esta institución de educación superior exige que los candidatos presenten atestados académicos debidamente reconocidos.

Para títulos nacionales o extranjeros, se requiere el aval del Conare (Consejo Nacional de Rectores) o del Conesup (Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada).

Es importante destacar que las publicaciones oficiales no detallan un monto salarial en colones. El texto estipula que el nombramiento y la jornada se definirán “según requerimientos institucionales” de cada departamento, por lo que el salario se ajustará a las escalas vigentes de la universidad.

Instalaciones del Tecnológico de Costa Rica, en Cartago, donde se ubica el campus central de la institución pública. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Profesional en asesoría estudiantil

Esta posición (código GTH-10-2026) está abierta para el Campus Tecnológico Local San Carlos y la fecha límite de aplicación es el lunes 9 de marzo de 2026. El horario de trabajo establecido para este rol es de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Los requisitos obligatorios incluyen una licenciatura en Orientación o Psicología, así como estar incorporado y activo al colegio profesional respectivo. Se exige una experiencia mínima de dos años en asesoría vocacional con población de secundaria o universitaria.

Los contactos oficiales para resolver dudas técnicas son Vanesa Montoya Ramirez al correo mmontoya@itcr.ac.cr (teléfono 2550-2173) y Marianela Mena Sánchez al correo mmena@itcr.ac.cr (teléfono 2550-2406). El puesto se enfoca en el diseño y ejecución de acciones de asesoría vocacional profesional.

Profesor(a) del Área de Danza

El TEC busca un docente para el área de danza (código GTH-9-2026) para laborar en la sede de San Carlos. Los aspirantes tienen tiempo de completar su postulación digital desde hoy y hasta el próximo lunes 9 de marzo de 2026, según el cronograma oficial de la institución.

Para este cargo, es indispensable contar con un bachillerato en Danza y dos años de experiencia en labores docentes o profesionales certificadas. El profesor impartirá cursos de expresión corporal, danza contemporánea, folclórica y baile popular, además de dirigir grupos representativos.

Los medios de contacto para este concurso son Vanesa Montoya Ramirez (mmontoya@itcr.ac.cr / 2550-2173) y Marianela Mena Sánchez (mmena@itcr.ac.cr / 2550-2406). El cargo docente requiere plena disponibilidad para trabajar en horarios extraordinarios cuando la agenda cultural lo demande.

Profesor(a) de Baloncesto en Cartago

La cuarta vacante (código GTH-8-2026) se localiza en el Campus Tecnológico Central Cartago, específicamente en la Escuela de Cultura y Deporte. El periodo para concursar por esta plaza docente de jornada completa finaliza el lunes 9 de marzo de 2026.

El perfil solicita un bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano o en la Enseñanza de la Educación Física y Deportes. El aspirante debe demostrar dos años de experiencia en la dirección de equipos de baloncesto masculinos y femeninos debidamente certificados.

Las consultas sobre esta plaza en Cartago se atienden mediante la psicóloga Melania Monge Coto al correo melania.monge@itcr.ac.cr o al teléfono 2550-2131. También puede contactar a Marianela Mena Sánchez al correo mmena@itcr.ac.cr o al número de teléfono 2550-2406.

¿Cómo realizar la postulación?

El trámite de aplicación para cualquiera de estos cuatro puestos se realiza únicamente a través del portal de empleo institucional. Los interesados deben ingresar al hipervínculo oficial: www.tec.ac.cr/empleo para completar los formularios y adjuntar sus documentos escaneados.

Es una condición obligatoria adjuntar todos los documentos comprobatorios de los requisitos solicitados al momento de enviar la solicitud. La universidad advierte que, de no presentarse la información completa en el sistema, la participación no será considerada para las evaluaciones técnicas posteriores.

Si usted ya labora para el Tecnológico de Costa Rica, debe realizar un paso adicional para participar. La institución exige que estos empleados actualicen su expediente de personal exclusivamente por medio del correo electrónico expdigital@itcr.ac.cr antes de que cierre el periodo del concurso actual.