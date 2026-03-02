Empleo Costa Rica

Empleo público: UNA abre 8 vacantes externas con salarios de hasta ¢1,3 millones

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La Universidad Nacional (UNA) abrió una convocatoria de empleo público para contratar personal mediante concursos externos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleosUNAtrabajos Universidad Nacionalplazas vacantesconcursos externos
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.