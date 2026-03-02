Empleo público: UNA abre 8 vacantes externas con salarios de hasta ¢1,3 millones

La Universidad Nacional (UNA) abrió una convocatoria de empleo público para contratar personal mediante concursos externos.

Estas ocho plazas están dirigidas al público general que cumpla con las competencias y desee laborar en los campus Omar Dengo, Benjamín Núñez o Alajuela de la institución.

El tiempo para postularse requiere de una gestión rápida y requiere acción inmediata. El proceso de recepción de documentos finaliza de manera estricta el viernes 6 de marzo de 2026 a las 5:00 p. m., por lo que los interesados deben apresurar la preparación de sus requisitos.

El trámite de aplicación tiene reglas que deben cumplirse al pie de la letra. Los candidatos no deben enviar títulos, currículos u otros documentos anexos, ya que la universidad fue enfática en que estos papeles adicionales no serán valorados bajo ninguna circunstancia.

Para participar, el postulante debe descargar el archivo “Oferta de Servicios Concursos Externos - SEDE ESPECÍFICA” desde el portal de documentos de la UNA. Luego, debe completarlo en formato Excel y remitirlo al correo unarecluta@una.cr.

Es un requisito obligatorio que el correo electrónico proporcionado en el formulario sea de la plataforma Gmail y de uso personal. Todas las notificaciones del proceso de reclutamiento se enviarán exclusivamente a esa dirección, excepciones administrativas.

Las vacantes disponibles están destinadas para labores presenciales en los campus Omar Dengo, Benjamín Núñez y la sede de Alajuela. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)

Puestos profesionales y de ingeniería

La vacante de electromecánico (código UNA-ADTH-CEXT-10-2026) ofrece el salario más alto con ¢1.309.941,28. Exige licenciatura universitaria, estar colegiado activo y tres años de experiencia en diseño de componentes eléctricos, mecánicos y planos constructivos.

El cargo de relacionista público (código UNA-ADTH-CEXT-08-2026) también cuenta con una remuneración de ¢1.309.941,28. Pide licenciatura, colegiatura activa y dos años de experiencia en estrategias de comunicación multimedia, redes sociales y organización de eventos.

Para el puesto de ingeniero en seguridad laboral (código UNA-ADTH-CEXT-12-2026), el salario asignado es de ¢990.502,19. Se busca un profesional con bachillerato universitario atinente, colegiatura activa y dos años investigando accidentes y previniendo riesgos.

La plaza de profesional de música/marimba (código UNA-ADTH-CEXT-07-2026) paga un monto mensual de ¢990.502,19. El candidato requiere bachillerato universitario, colegiatura y dos años de experiencia dirigiendo agrupaciones de marimba y haciendo arreglos folclóricos.

Plazas técnicas, seguridad y soporte administrativo

La UNA requiere un técnico de laboratorio en microbiología (código UNA-ADTH-CEXT-11-2026) con un salario de ¢719.541,38. Solicitan un diplomado o entre 60 y 90 créditos, además de un año de experiencia analizando muestras biológicas y usando equipo inmunológico.

El concurso para oficial de seguridad (código UNA-ADTH-CEXT-15-2026) ofrece una paga de ¢676.511,2. Requiere licencia A-2, permiso de portación de armas vigente y seis meses de experiencia comprobada en custodia de bienes y monitoreo de sistemas de vigilancia.

El puesto de técnico audiovisual (código UNA-ADTH-CEXT-13-2026) cuenta con un salario de ¢652.646,12. Se exige un curso indispensable en logística de medios audiovisuales y un año de experiencia en producción en vivo, luces escénicas y plataformas de transmisión.

La vacante de secretario(a) (código UNA-ADTH-CEXT-14-2026) establece una remuneración de ¢640.213,53. El perfil demanda educación técnica en la materia y un año de experiencia brindando apoyo secretarial, gestión documental y elaboración de actas formales.

Es vital indicar en el asunto del correo electrónico el número de concurso exacto y el nombre del cargo al que aplica. Además, la institución ofrece beneficios adicionales a sus empleados como la Asociación Solidarista (Asouna), el Sindicato (Situn) y el Fondo de Beneficio Social (Fobeso).